Этот год в Иркутске побил все рекорды по снегу

Январь и февраль 2021 года в Иркутской области действительно выдались очень снежными. За последние 20 лет подобное было зафиксировано только дважды, но 2021 год по всем показателям вышел на первое место. Это объясняется прохождением активных циклонов, рассказала 1 марта на пресс-конференции заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова.

– В январе снег отмечался в большинстве дней, но наиболее интенсивные осадки наблюдались в конце января. По всей территории области выпало от полутора до трёх месячных норм. В Иркутске – это 39 мм при норме 12 мм, что составляет 325% от месячной нормы. В последний раз такое было 65 лет назад, и то тогда выпало 38 мм осадков. То есть январь 2021 года побил этот рекорд, – отметила она.

В феврале особенно активно снег шёл с 17 по 20 число: тогда над регионом проходили два циклона с побережий Каспийского и Чёрного морей. Суточный максимум по области в этот период составил от 4 до 9 мм снега, или 50-70% месячной нормы, а в центральных районах – 10-13 мм, что практически месячная норма.

Снежной выдалась и вторая декада февраля, когда выпало снега больше нормы в четыре раза: 14 мм по области при норме 3,3 мм. За последние 45 лет наблюдений такое явление зафиксировано впервые. Всего за месяц осадков выпало по области от 1,5 до 4 месячных норм.

– На сегодня высота снега от 25 до 60 см, в северных районах – 65-90 см, в горах – 105-110, 15-20 – в степи Эхирит-Булугатского, Осинского и Нукутского районов, но для них это достаточно, потому что обычно высота снега здесь не превышае 10 см. Высота покрова везде на 10-20 см выше многолетних значений, – рассказала заместитель начальника Иркутского УГМС.

Кстати, периоды, когда и январь, и февраль были снежными в Иркутской области, отмечались ещё в 2018 и 2012 годах.

Что касается температурного фона, то в оба этих месяца царствовала контрастная погода, постоянно сталкивались тёплые и холодные воздушные массы. Однако первая декада января оказалась очень холодной по сравнению с тем же периодом 2020 года. Холоднее было на 5-10 градусов, а в северных районах – на 13-16 градусов. Хотя в целом среднемесячная температура была близка к климатической норме, и даже на 1-2 градуса теплее. Это не касается севера региона и гор Южного Прибайкалья, где температура была на 2-4 градуса ниже обычного.

– В крайне северных районах держалась устойчиво морозная погода из-за поступления холодного воздуха с арктического бассейна и континентальной части Якутии, здесь было холоднее на 5-7 градусов, – добавила Юлия Янькова. – На севере Катангского района с 22 по 24 января наблюдалось опасное явление, температура опускалась до -55,-57 градусов. Так холодно за последние 30 лет было в 2014 и 1999 годах. А в 1966 году была самая низкая температура: -61,7. Пока этот рекорд не побит.

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По инф. Телеинформа

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