Вы довольны уборкой снега? 90% горожан имеют к ней вопросы…

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей 21 города России, довольны ли они работой коммунальных служб этой зимой. В Иркутске, к примеру, все устраивает только 10% респондентов.

В опросе, который проходил 12-24 февраля, приняли участие 19 тысяч респондентов из городов с численность населения от 500 тысяч человек, в том числе и 500 человек из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

В столице Приангарья довольны полностью или в значительной степени уборкой снега на улицах только 10% горожан, скорее довольны 22% жителей, 29% – скорее недовольны, совсем недовольны – 26%, а затруднились ответить 13%.

Полностью или скорее удовлетворены работой коммунальных служб этой зимой 6 из 10 тюменцев и каждый второй житель Набережных Челнов. Среди ярославцев и рязанцев довольных менее 15%.

Жители Набережных Челнов оставили 18% максимальных оценок работы коммунальщиков, 34% скорее довольны уборкой улиц этой зимой. На третьем месте – Северная столица, каждый десятый петербуржец полностью доволен результатами труда коммунальщиков, 38% скорее довольны.

В Москве удовлетворенных уборкой снега 38%: 12% абсолютно довольны, каждый четвертый скорее доволен. На последних строках рейтинга – Пенза, здесь абсолютно и скорее довольных всего 16%.

Напомним, по сообщениям синоптиков, этот январь в Приангарье был необычайно снежным. Выпали сразу три месячныз нормы осадков.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...