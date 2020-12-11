Эксперт: «Два землетрясения за три месяца в Приангарье – это норма»

Нет ничего аномального в том, что иркутяне ощутили за три месяца два серьезных землетрясения и несколько афтершоков. Об этом сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

Она пояснила, что вечерний толчок, который ощутили иркутяне, был афтершоком.

– Ситуация обычная. Все дальнейшие толчки – это идет афтершоковая последовательность после основного большого, который был вчера без пятнадцати шесть утра. Поэтому переживать, паниковать не стоит. Будет ли еще что-то подобное, я не могу сказать, все возможно – это природа, может быть активность на этом и затухнет, а может, будет еще продолжаться. Но переживать не стоит – это обычное явление для нашего региона. Достаточно вспомнить култукское землетрясение в 2008 году: там был первый толчок, потом еще, и на следующий день толчки продолжались. Пока мы не можем сказать, возможны ли еще повторные толчки в Кабанском районе, – отметила эксперт.

Она также пояснила, что не стоит беспокоится из-за того, что за три месяца иркутяне уже второй раз ощущают землетрясение:

– У вчерашнего и сентябрьского землетрясений разная природа – то было в предгорьях, а сейчас эпицентр в акватории Байкала. А что внутри – пока никто не знает.

Она также сообщила, что группа специалистов еще вчера выехала для опроса населения и осмотра жилого фонда. По имеющимся пока данным, серьезных повреждений нет – только трещины в штукатурке.

Напомним, землетрясение 10 декабря произошло в 5.44 утра. Тогда в областном центре были зафиксированы толчки в 5 баллов, однако специалисты отмечали, что в силу специфики пластов земли в Иркутской области землетрясение ощущалось сильнее, чем в эпицентре. В 22.20 иркутяне ощутили еще один толчок, на этот раз в четыре балла.

В обоих случаях эпицентр находился в поселке Кудара Кабанского района Бурятии. При первом землетрясении интенсивность толчков здесь составила свыше 7 баллов, при втором – 5-6.

Также в ночь на 22 сентября 2020 года в Иркутске ощутили толчки в 5-6 баллов. Тогда эпицентр был в предгорьях Саян.

По инф. Телеинформа

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