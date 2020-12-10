В Приангарье – очередное землетрясение, на зданиях появились трещины

В Иркутске после землетрясения обследуют социальные объекты и жилые дома.
Специалисты МКУ «Управление капитального строительства Иркутска» проводят осмотры, дают рекомендации о необходимости проведения инструментального обследования помещений, пишет пресс-служба администрации Иркутска. Об этом сообщили на оперативном совещании, которое состоялось в администрации города.
– По данным департамента образования, в 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы, – сообщил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников. – В здании КДЦ «Россия» в актовом зале частично поврежден подвесной потолок. На время обследования и ремонта принято решение о закрытии центра.
Также имеются незначительные повреждения в учреждениях спорта и культуры. В спорткомплексе «Высота» осыпалась штукатурка, возможны трещины льда на кортах. В помещении творческого клуба «Созвездие» на улице Академика Образцова обнаружены трещины по аркам проемов, эвакуационных выходов и по сводам потолков. Также трещины появились на арках в дверных проемах в здании детской музыкальной школы №3.
Кроме того, специализированными службами были проверены мостовые сооружения, путепроводы, котельные. Повреждений не выявлено.
Сегодня, 10 декабря, утром жители Иркутска ощутили землетрясение интенсивностью 5-6 баллов. Эпицентр располагался в Кабанском районе Республики Бурятия, где его интенсивность составила 7.6 балла. По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введен режим повышенной готовности.
Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме. В случае возникновения экстренных ситуаций жителям города необходимо сообщать об этом по телефонам: 112, 520-112.
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