ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и новости от 777igra.com
-playson-wazdan-
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Землетрясение на Байкале стало самым сильным за последние 20 лет

По инф. Российской газеты   
10 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Землетрясение, которое произошло на Байкале рано утром 10 декабря, оказалось самым сильным для центральной части озера с 1999 года. Об этом сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

Землетрясение на Байкале стало самым сильным за последние 20 лет

По ее словам, предыдущие мощные землетрясения, произошедшие в сентябре этого года, а также в 2008 году, фиксировались в южной части Байкала. В срединной же подобных толчков не наблюдали более 20 лет.

Директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев в беседе с агентством отметил, что не видит связи произошедшего землетрясения с солнечной вспышкой, зафиксированной 7 декабря.

Он подчеркнул, что достоверно неизвестно, может ли солнечная активность влиять на сейсмособытия, а тем более провоцировать их. Однако предварительные анализы землетрясений в иркутском регионе за минувшие 150 лет говорят о том, что между сейсмической активность и солнечными вспышками нет никакой взаимосвязи или закономерности.

  • Напомним, в 5:44 утра по иркутскому времени (00:44 МСК) на Байкале, в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, интенсивностью 7,6 баллов.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 55 километрах от Улан-Удэ, на глубине примерно двух километров. На территории от Улан-Удэ до Усолья-Сибирского (Иркутская область) интенсивность подземных толчков достигала 5-6 баллов.

Жертв нет. Зафиксированы незначительные повреждения зданий. На территории Иркутска введен режим повышенной готовности. Толчки также ощутили жители семи муниципальных округов Бурятии.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 