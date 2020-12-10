Землетрясение на Байкале стало самым сильным за последние 20 лет

Землетрясение, которое произошло на Байкале рано утром 10 декабря, оказалось самым сильным для центральной части озера с 1999 года. Об этом сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

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По ее словам, предыдущие мощные землетрясения, произошедшие в сентябре этого года, а также в 2008 году, фиксировались в южной части Байкала. В срединной же подобных толчков не наблюдали более 20 лет.

Директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев в беседе с агентством отметил, что не видит связи произошедшего землетрясения с солнечной вспышкой, зафиксированной 7 декабря.

Он подчеркнул, что достоверно неизвестно, может ли солнечная активность влиять на сейсмособытия, а тем более провоцировать их. Однако предварительные анализы землетрясений в иркутском регионе за минувшие 150 лет говорят о том, что между сейсмической активность и солнечными вспышками нет никакой взаимосвязи или закономерности.

Напомним, в 5:44 утра по иркутскому времени (00:44 МСК) на Байкале, в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, интенсивностью 7,6 баллов.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 55 километрах от Улан-Удэ, на глубине примерно двух километров. На территории от Улан-Удэ до Усолья-Сибирского (Иркутская область) интенсивность подземных толчков достигала 5-6 баллов.

Жертв нет. Зафиксированы незначительные повреждения зданий. На территории Иркутска введен режим повышенной готовности. Толчки также ощутили жители семи муниципальных округов Бурятии.

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