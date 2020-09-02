Дети помогли полиции найти краденный велосипед

В Иркутске у 10-летнего мальчика неизвестные украли велосипед. Найти похищенное полицейским помогли школьники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в дежурную часть полиции обратились родители мальчика и рассказали, что их сын оставил велосипед в подъезде своего дома, а вскоре обнаружил его пропажу.

– При выяснении обстоятельства случившегося инспекторы по делам несовершеннолетних опросили ребят, игравших в тот день на детской площадке. Поговорив с каждым из них, полицейские восстановили цепочку произошедших событий и установили причастных к исчезновению велотехники, которые успели даже перекрасить велосипед в другой цвет, – рассказали в полиции.

В преддверии Дня знаний за оказание содействия в обнаружении похищенной вещи руководители отдела полиции №4 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в торжественной обстановке вручили школьникам благодарственные письма и ценные подарки. За проявленную бдительность и оказание содействия сотрудникам полиции заместитель начальника отдела майор полиции Денис Верхозин поблагодарил также родителей бдительных школьников и пожелал ребятам успехов в новом учебном году.

По инф. Телеинформа

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