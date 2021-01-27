ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Депутат Госдумы от Приангарья Михаил Щапов стал первым замом комитета по бюджету
По инф. Телеинформа   
27 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

На пленарном заседании Госдумы РФ 26 января депутат от Иркутской области Михаил Щапов (фракция КПРФ) был утвержден первым заместителем Комитета по бюджету и налогам. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

 Депутат Госдумы от Приангарья Михаил Щапов стал первым замом комитета по бюджету

– Партия рекомендовала мою кандидатуру на должность первого заместителя руководителя комитета. Я благодарен коллегам по фракции и по партии, а также депутатам Госдумы за оказанное доверие. В своей депутатской деятельности я всегда отстаивал в первую очередь интересы регионов и их жителей, работал над тем, чтобы бюджетные отношения между субъектами и федеральным центром были сбалансированы. Намерен и в новой должности продолжить эту работу. Буду стараться соответствовать стандартам работы, которых придерживался Валентин Сергеевич Шурчанов, – сказал Михаил Щапов.

Ещё по теме: Михаил Щапов добился увеличения расходов на жильё для ветеранов

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 