 Депутат Госдумы от Приангарья Михаил Щапов стал первым замом комитета по бюджету

На пленарном заседании Госдумы РФ 26 января депутат от Иркутской области Михаил Щапов (фракция КПРФ) был утвержден первым заместителем Комитета по бюджету и налогам. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

– Партия рекомендовала мою кандидатуру на должность первого заместителя руководителя комитета. Я благодарен коллегам по фракции и по партии, а также депутатам Госдумы за оказанное доверие. В своей депутатской деятельности я всегда отстаивал в первую очередь интересы регионов и их жителей, работал над тем, чтобы бюджетные отношения между субъектами и федеральным центром были сбалансированы. Намерен и в новой должности продолжить эту работу. Буду стараться соответствовать стандартам работы, которых придерживался Валентин Сергеевич Шурчанов, – сказал Михаил Щапов.

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По инф. Телеинформа

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