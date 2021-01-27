|
Депутат Госдумы от Приангарья Михаил Щапов стал первым замом комитета по бюджету
|По инф. Телеинформа
|27 Января 2021 г.
|
На пленарном заседании Госдумы РФ 26 января депутат от Иркутской области Михаил Щапов (фракция КПРФ) был утвержден первым заместителем Комитета по бюджету и налогам. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
– Партия рекомендовала мою кандидатуру на должность первого заместителя руководителя комитета. Я благодарен коллегам по фракции и по партии, а также депутатам Госдумы за оказанное доверие. В своей депутатской деятельности я всегда отстаивал в первую очередь интересы регионов и их жителей, работал над тем, чтобы бюджетные отношения между субъектами и федеральным центром были сбалансированы. Намерен и в новой должности продолжить эту работу. Буду стараться соответствовать стандартам работы, которых придерживался Валентин Сергеевич Шурчанов, – сказал Михаил Щапов.
Ещё по теме: Михаил Щапов добился увеличения расходов на жильё для ветеранов
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •