Михаил Щапов добился увеличения расходов на жильё для ветеранов

Три поправки из 16-ти, внесенных депутатом Госдумы от Иркутской областиМихаилом Щаповым, учтены в проекте бюджета на 2021 год.
В частности правительство увеличило на 200 млн рублей расходы на жилье для ветеранов боевых действий. Теперь общая сумма данной субвенции доведена до планового показателя и равна 2 млрд рублей.
Еще дополнительно 1 млрд рублей на три года заложено Иркутской области на восстановление инфраструктуры после наводнения в Тулуне. Из ни 200 млн регион получит уже в следующем году. Аналогичную сумму в 2022 году и почти 600 млн рублей в 2023 году. Отметим, что фактическая потребность Приангарья на эти цели – 15 млрд рублей на ближайшие три года. Из которых на следующий год с учетом дополнительных средств запланировано 3,5 млрд рублей.
Доведена до плановых показателей и общая сумма на лесные полномочия регионам. В два раза за счет перераспределения с 2023 года увеличены расходы на лесопожарную и лесохозяйственную технику. Однако, реальные потребности регионов и, в частности, Иркутской области на лесные полномочия значительно выше запланированных правительством.
– В том числе и мои поправки заставили правительство, в числе прочего довести до плановых показателей финансирование на жилье для ветеранов боевых действий, повысить расходы на восстановление после наводнения в Тулуне и лесные полномочия. К сожалению, мы все еще видим тотальное недофинансирование регионов по многим статьям. При рассмотрении бюджета во втором чтении я буду защищать свои поправки, так как от них зависит благополучие тысяч моих земляков, – прокомментировал Михаил Щапов.
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