Хорошо сидим? Пожилым людям рекомендуют продлить самоизоляцию

Режим самоизоляции для жителей Иркутской области старше 65 человек планируют продлить до 17 марта 2021 года. Об этом 8 февраля во время прямого эфира о ситуации с коронавирусом в регионе рассказала зампред правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Она отметила, что на сегодня в приоритете стоит вакцинация против коронавируса старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями, среди которых и регистрируются самые тяжёлые осложнения и летальные случаи в результате инфекции.

Однако возможности привить всех за короткое время нет, в связи с этим принято решение рекомендовать оперштабу продлить срок режима самоизоляции в регионе ещё на месяц. Работающим людям по-прежнему будет оплачиваться больничный.

– Мы очень рассчитываем на то, что продолжающие работать максимально провакцинируются за это время и смогут выйти на работу, – сказала Валентина Вобликова.

Напомним, также она во время эфира отметила, что в регионе регистрируется рост заболеваемости среди пенсионеров.

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По инф. Телеинформа

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