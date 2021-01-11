Буянить стали меньше. Эти каникулы у полиции – самые спокойные за последние 7 лет

В Приангарье сократилось количество преступлений в новогодние праздники 2021 года. В первую декаду января в дежурную часть полиции поступило 12 тысяч сообщений о различных происшествиях. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Девять человек были спасены сотрудниками различных подразделений. Например, в Нукутском районе полицейский Эдуард Гергенов спас на пожаре семью, в том числе 8-летнюю девочку. В Усть-Кутском районе экипаж ППС помог выбраться охотникам, автомобиль которых застрял в снегу при сорокаградусном морозе. В Куйтунском районе сотрудники ГИБДД оказали помощь дальнобойщикам.

Отмечено, что в целом в регионе прошедшие дни прошли гораздо спокойней. В частности, количество уголовных дел, возбужденных в связи с совершенными преступлениями, стало самим низким как минимум за последние 7 лет. Число тяжких и особо тяжких деяний сократилось на треть, вдвое меньше совершено грабежей и квартирных краж.

Вместе с тем, обстановка на дорогах региона по-прежнему оставалась и продолжает оставаться сложной. От последствий ДТП в Приангарье с начала года погибли 12 человек, еще 61 участник дорожного движения травмирован. Разбираясь в причинах и обстоятельствах столкновений транспортных средств, сотрудники дорожной полиции в числе сопутствующих причин фиксируют неудовлетворительные дорожные условия, в том числе связанные с несвоевременной обработкой автомобильных трасс. Такие случаи выявлены в 32 из 42 серьезных ДТП.

За первую декаду января дорожные полицейские поймали 441 пьяного водителя, из них 29 задержаны повторно и теперь подлежат привлечению к уголовной ответственности.

Зафиксировано 26 инцидентов с участием несовершеннолетних, что на 2 случая меньше, чем в праздники 2020 года. В основном, это автомобильные аварии и пожары. В ряде случаев недостаточный контроль со стороны взрослых приводил к отравлениям от употребления малолетними медицинских препаратов, бытовой химии, получению травм во время отдыха.

Между тем, в семьях, находящихся на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних, удалось не допустить совершения противоправных действий. Для этого инспекторами ПДН совместно с другими ведомствами проверено более 4 тысяч неблагополучных семей. В каждой из них проведены беседы, изучены условия проживания детей и их воспитания.

В нарушении так называемого комендантского часа уличили 320 подростков. Успешно разыскано и возвращено в семьи и госучреждения 20 самовольно ушедших подростков.

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По инф. Телеинформа

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