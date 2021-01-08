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Большой иркутский планетарий зовёт на поиски тёмной материи
По инф. Телеинформа   
08 Января 2021 г.
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Каждый день в зимние каникулы и далее – по выходным дням и в вечернее время в будни – Большой иркутский планетарий принимает иркутян.

Большой иркутский планетарий зовёт на поиски тёмной материи

Как сообщает пресс-служба организации, в связи с ограничениями в зале применяется специальная рассадка для увеличения дистанции между посетителями. Количество мест сокращено. Гостям с признаками ОРВИ и повышенной температурой тела может быть отказано в посещении, билет может быть использован в другое время.

8 января. Пятница:

  • 11:00 – Детская программа «Люсия. Тайна падающих звезд» 5+
  • 13:00 – Покоряя Космос. Программы о космонавтике: «Буран»; «Возвращение на Луну навсегда». 12+
  • 15:00 – «Призрак Вселенной». В поисках темной материи. 12+

9 января. Суббота:

  • 11:00 – Детская программа «Люсия. Тайна падающих звезд» 5+
  • 13:00 – Покоряя Космос. Программы о космонавтике: «Буран»; «Возвращение на Луну навсегда». 12+
  • 15:00 – «Призрак Вселенной». В поисках темной материи. 12+
  • 17:00 – Премьера «Разноцветная вселенная»
  • 19:00 – Лекция в планетарии. Сергей Язев: «Вторая атака. Люди смотрят на Луну.»

10 января. Воскресенье:

  • 11:00 – Детская программа «Люсия. Тайна падающих звезд» 5+
  • 13:00 – Покоряя Космос. Программы о космонавтике: «Буран»; «Возвращение на Луну навсегда». 12+
  • 15:00 – «Призрак Вселенной». В поисках темной материи. 12+
  • 17:00 – Премьера «Разноцветная вселенная». Программа Московского планетария.

Групповые заявки и справки по телефону: 8 (3952) 73-57-62. Билеты заранее можно купить в гостинице «Академическая» или на сайте. Сеансы назначаются каждый день. Планетарий расположен в здании школы №19 по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 279.

По инф. Телеинформа

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