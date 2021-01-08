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Большой иркутский планетарий зовёт на поиски тёмной материи
|По инф. Телеинформа
|08 Января 2021 г.
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Каждый день в зимние каникулы и далее – по выходным дням и в вечернее время в будни – Большой иркутский планетарий принимает иркутян.
Как сообщает пресс-служба организации, в связи с ограничениями в зале применяется специальная рассадка для увеличения дистанции между посетителями. Количество мест сокращено. Гостям с признаками ОРВИ и повышенной температурой тела может быть отказано в посещении, билет может быть использован в другое время.
8 января. Пятница:
9 января. Суббота:
10 января. Воскресенье:
Групповые заявки и справки по телефону: 8 (3952) 73-57-62. Билеты заранее можно купить в гостинице «Академическая» или на сайте. Сеансы назначаются каждый день. Планетарий расположен в здании школы №19 по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 279.
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