Байкальская нерпа «ушла» из Красной книги

В Приангарье в 2020 году опубликовали обновленную Красную книгу Иркутской области. В перечне охраняемых растений и животных – изменения. Например, из краснокнижных исключили байкальскую нерпу и большого баклана, рассказали авторы-составители на пресс-конференции в Иркутске 23 ноября.

Напомним, Красная книга Иркутской области была опубликована в сентябре 2020 года. Переиздание рекомендуется проводить не реже, чем раз в 10 лет. Предыдущая версия книги публиковалась в 2010 году.

Всего в этом издании Красной книги Иркутской области содержится информация о 423 видах организмов. Из них 30 видов грибов, 50 видов лишайников, 43 вида мхов, 180 видов сосудистых растений, 1 вид амебоидных, 3 вида губок, 1 вид моллюсков, 5 видов пиявок, 15 видов ракообразных, 10 видов насекомых, 11 видов рыб, 3 вида амфибий, 2 вида рептилий, 57 видов птиц и 16 видов млекопитающих.

– По результатам анализа [актуального состояния флоры и фауны Иркутской области] были рекомендованы к исключению по 1 виду грибов и лишайников, 5 видов мхов, 4 вида сосудистых растений и 1 вид млекопитающих. Предложено изменить категорию редкости для 23 видов, – рассказала замминистра природных ресурсов и экологии Иркутской области Наталья Нураева.

Также составители в рамках работы над переизданием подготовили перечень растений, животных и других живых организмов, не вошедших в Красную книгу Иркутской области, но нуждающихся в особом внимании. В него включена информация о 27 видах грибов, 27 видах лишайников, 31 виде мхов, 71 виде сосудистых растений, 30 видах насекомых, одном виде рептилий, 36 видах птиц и шести видах млекопитающих. В их числе – прыткая ящерица, байкальская нерпа, обыкновенный бобр и четыре вида летучих мышей.

Как подчеркнула Наталья Нураева, за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и прочих организмов предусмотрена административная ответственность. При этом, как уточнил к.б.н., доцент, завкафедрой ботаники ИГУ, член редколлегии Андрей Лиштва, ни один редкий вид нельзя оберегать изолированно, потому главная цель ученых – охранять в целом биосообщество, в котором эти редкие виды обитают и растут.

Что касается видов, которым изменили охранный статус, то в их числе, например, монгольская жаба и ольхонская полевка, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения. Байкальскую нерпу из перечня особо охраняемых краснокнижных животных исключили, но пока оставили в списке тех, кто нуждается в особом внимании.

– Популяции байкальской нерпы сейчас ничего не угрожает, она прекрасно себя чувствует, – прокомментировал к.б.н., ответственный редактор редакционной коллегии по Красной книге Виктор Попов. – Большого баклана тоже исключили из редких видов: его численность сейчас так выросла, что он заселил даже Богучанское водохранилище, где раньше этих птиц не водилось.

Некоторые виды составители, может, и не включали бы в Красную книгу области, но они занесены в Красную книгу РФ, как, например, лишайник лобария легочная. Андрей Лиштва пояснил, что в других субъектах РФ, если на лесозаготовительном участке на срубленных деревьях обнаруживают при проверке этот вид лишайника, то компанию, заготавливающую лес, штрафуют. Поэтому планировка участков для лесозаготовки проходит при консультации специалистов Минприроды и ученых: если на территории есть краснокнижные животные или растения, этот участок из плана исключают.

Есть и новые виды, включенные в Красную книгу Иркутской области. Среди них, например, как рассказала завотделом «Биоразнообразие» СИФИБР СО РАН, к.б.н. Алла Верхозина, – дальневосточная квакша. На севере Иркутской области эти лягушки известны с 2012 года, когда были зарегистрированы в границах Витимского заповедника. Это – самая южная находка вида, которая находится примерно на 110 км севернее от известного пункта обитания вида в Северо-Муйском районе республики Бурятия.

Как рассказала к.б.н., доцент кафедры ИрГАУ, член редколлегии Оксана Виньковская, несмотря на то, что Красная книга Иркутской области издается раз в 10 лет, изменить охранный статус того или иного вида можно значительно чаще. Правом инициировать такой процесс обладает любая организация и любой гражданин. Заявки рассматривают в Минприроды, и по совокупности данных об этом виде либо отвергают инициативу, либо одобряют. Изменения закрепляются нормативными документами министерства.

– Не каждый эндемичный вид нуждается в охранном статусе. И если вдруг вы случайно наступили на редкий цветок или пиявку, сломали веточку у редкого растения, ущерб виду, а не конкретной особи этого вида, минимален. Гораздо больше вреда наносят массовые уничтожения мест обитания растений и животных, – заключила Оксана Виньковская.

По инф. Телеинформа

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