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Артист Драмтеатра Охлопкова Алексей Лобанов трагически погиб на рыбалке
по инф. Телеинформа   
18 Июня 2020 г.
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Трагически погиб артист Драмтеатра Охлопкова Алексей Лобанов. Об этом пишут коллеги актера в социальных сетях.

Артист Драмтеатра Охлопкова Алексей Лобанов трагически погиб на рыбалке

Известно, что Алексей Лобанов отправился на рыбалку на Байкал. Вечером 10 июня в Мухорском заливе озера очевидцы заметили пустую лодку и вызвали спасателей. Тело обнаружили водолазы 16 июня.

Алексей Лобанов в 1999 году окончил Красноярский государственный институт искусств. С 2000 года состоял в труппе Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова. За это время артист сыграл множество блистательных ролей, среди которых Хлестаков в спектакле «Ревизор», Марат в постановке «Мой бедный Марат», Петя Трофимов в спектакле «Сны Ермолая Лопахина» и многие другие. Всего артист сыграл в более чем 50 постановках.

Алексею Лобанову был 41 год.

Выражаем соболезнования родным и близким артиста.

По инф. Телеинформа

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