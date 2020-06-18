Артист Драмтеатра Охлопкова Алексей Лобанов трагически погиб на рыбалке

Трагически погиб артист Драмтеатра Охлопкова Алексей Лобанов. Об этом пишут коллеги актера в социальных сетях.
Известно, что Алексей Лобанов отправился на рыбалку на Байкал. Вечером 10 июня в Мухорском заливе озера очевидцы заметили пустую лодку и вызвали спасателей. Тело обнаружили водолазы 16 июня.
Алексей Лобанов в 1999 году окончил Красноярский государственный институт искусств. С 2000 года состоял в труппе Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова. За это время артист сыграл множество блистательных ролей, среди которых Хлестаков в спектакле «Ревизор», Марат в постановке «Мой бедный Марат», Петя Трофимов в спектакле «Сны Ермолая Лопахина» и многие другие. Всего артист сыграл в более чем 50 постановках.
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