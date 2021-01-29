Возлюби объект, и у тебя всё получится!

В Иркутском художественном музее (ул. Карла Маркса, 23) в эти выходные заканчивает свою работу персональная выставка иркутского фотохудожника Марины Свининой, которую она приурочила к своему юбилею.

Марина Владимировна Свинина родилась в Алзамае 12 января 1961 года. В 1978-1883 гг. училась на отделении журналистики Иркутского государственного университета. Она – член Союза фотохудожников России (с 1994 года) и член Союза театральных деятелей России (с 2017 года). С 1978 года у неё состоялось уже более 90 различных выставок. Особенно значимыми среди них были: вставка в Линце (Австрия, 1985 г.), в Турку (Финляндия, 1996 г.), в Пфорцхайме (Германия, 2003 г.), в Благовещенске, Биробиджане и Улан-Удэ (2013). За эти годы у неё сформировался целый ряд фотоколлекций: «Обитель сновидений» (сюда вошли работы 1982-1997 гг.), «Любовь моя – театр» (1984), «Ольхон: колесо времени» (1998-2005 гг.), «ФОТО-ТОРА» (1997), «Метафоры природы» (1998-1994 гг.), «Потомки Авраама» (2002), «Европейские этюды» (2003), «Anima» (2008), «Грань миров» (2009-2014 гг.), «Ступени мастерства» (2010-2016), «Прогулки с Вампиловым» (2016), «Tabula Rasa», «Творцы» (1984-2020) и другие.

На выставке всё время людно. Сюда идут и идут посетители: пенсионеры, школьники, родители с маленькими детьми. Идут не потому, что в это время в Иркутске пойти некуда. Просто многие уж наслышаны о творчестве этого известного в Иркутске и за его пределами фотохудожника – неординарного, думающего, умеющего видеть образы и умеющего их строить.

Да, большинство работ из её коллекций – постановочная художественная фотография. То есть, когда автор буквально создает на снимке то, о чем он хочет сообщить зрителю. Для этого фотохудожник использует постановку декораций, осветительных устройств, ставит задачу актеру в кадре. И получается что-то вроде графики с использованием образа и света. Среди этих постановочных работ внимание привлекают такие шедевры, как «Полёт», или девушка в свадебном платье из коллекции «Обитель сновидений».

Совсем иное – фотоколлекция «Tabula Rasa». Она – вызов традиционным представлениям. Здесь постановочность предельно минимизирована, и мы видим белое и серое на белом фоне. Заметно, что зрителю взрослому это не кажется особенно интересным. Но, как это ни удивительно, именно к работам этой серии, проигнорировав всё прочее, в первую очередь идут дети! Они внимательно рассматривают каждую фотографию, обращают внимание на детали, которые не заметили взрослые.

Фотоколлекция «Грань миров» посвящена возвышенному. Здесь автор, ставя перед собой нетривиальную задачу, пытается как бы постичь и донести до зрителя бытие Spiritus Aqua, т. е. «духа воды». Среди постановочных работ этой серии впечатляют образы постановщицы балетных сцен Минского театра оперы и балета (их несколько), а ещё – образ «ангелихи» у моря.

И всё-таки любой фотохудожник проверяется мастерством работы с портретами своих современников. И здесь Марине Владимировне есть чем похвастать. В её шикарной фотоколлекции портреты выдающихся деятелей музыкального искусства, снятых в 2000-е годы и позднее (Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, органист Гарри Гродберг); портреты известных артистов театра и кино (Евгений Стеблов, Виталий Соломин, Валерий Золотухин, Владимир Андреев, Василий Лановой, Георгий Жженов, Алиса Фрейндлих); а также портреты художников (Галина Новикова, Виталий Смагин, Николай Башарин, Анатолий Костовский, Александр Шипицин, Андрей Рубцов).

Для нас, простых людей, всегда будет тайной, какие источники питают талант творческого человека. Может быть это дыхание родины, родных мест, а может – гены талантливых и благородных предков? А ещё, как говорил выдающийся фотохудожник и кинооператор Петр Власов, «возлюби объект, и у тебя всё получится». И по фотопортретам Марины Свининой видно – она возлюбила!

Что ещё видится автору этих строк как существенное. Мне кажется, что важны даже не сами работы (портреты, стихи, романы и т. д.), а то впечатление, которое они производят на зрителей (слушателей, читателей). Важно то, что задержится и, может быть, навсегда останется в их сознании. А ещё очень важно то, чему знакомство с искусством создания образов научит детей. Вот почему своим везением от этой выставки я посчитал ещё и знакомство с воспитанниками Виталия Ивановича Черошникова, руководителя творческой студии «Репортер» из Дома детского творчества № 2 Иркутска. Его ученики, ребятишки 10-13 лет, не ходили, а просто летали по залам выставки, как окрыленные. А потом все дружно замерли у фотоколлекции «Tabula Rasa». И вовсе не потому, что их память пока являет собой относительно «чистую доску». Скорее всего, это результат того, что фотохудожник Марина Свинина смогла понять что-то тайное в детском сознании, то, что важно для них, и посредством своей творческой интуиции сумела воплотить это в своих фотоработах.

А ведь и в самом деле: все эти творческие мероприятия – выставки, показы, спектакли, как и наше знакомство с тайнами сотворения образов и с секретами их постижения, – всё это по большому счету делается для подрастающего поколения. И от того, будет ли зажжен огонек творчества в каждом из этих ребят, зависит в итоге будущее отечественной культуры и искусства.

По реакции учеников Виталия Черошникова мне показалось, что такой огонёк у ребят зажегся, а значит, фотовыставка Марины Свининой уже только этим достигла своего несомненного и заслуженного успеха.

4 февраля в 16:00, по этому же адресу, откроется фотовыставка еще одного широко известного у нас фотохудожника, которого и Марина Свинина, и многие другие иркутские фотохудожники считают своим учителем – Александра Князева, недавно ушедшего от нас. Организованная на сороковины со дня ухода Александра Дмитриевича, эта выставка станет еще и поминальной для фотомастера.

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