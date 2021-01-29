Выдающийся русский писатель Евгений Носов, автор незабываемых повестей и рассказов, таких как «Усвятские шлемоносцы», «Красное вино Победы», «Шумит луговая овсяница», «Яблочный Спас», оставил нам как завет и сердечное утешение своё великое писательское наследие. Но он был не только большим писателем, но и великим Гражданином, человеком Поступка.
Кроме произведений, одними из главных слов жизни и смерти Евгения Носова остались слова завещания, впоследствии высеченные на его надгробии, – «Покормите птиц!».
А день рождения писателя ─ 15 января ─ был объявлен «Днём зимующих птиц», после того как о проведении такого дня бросил клич известный журналист, писатель и общественный деятель Анатолий Сосунов. И не где-то, а в Иркутске. Ныне уже многие города России отмечают этот день.
И в Иркутске же родился праздник, который назвали «Воробушкин день». Вот уже несколько лет мы отмечаем его в ясные, звонкие морозные дни последней субботы января вместе с иркутскими ребятишками, которые мастерят кормушки, участвуют в играх и викторинах, способствующих их экологическому и, конечно же, православному воспитанию.
В один из таких праздников мы рассказали детям, что у зимующих птиц есть свой покровитель – это святой Зиновий Синичник. Известный иркутский художник Анатолий Костовский написал икону святого Зиновия Синичника, а мне в этом коротком слове хотелось бы выразить желание и помечтать о том, чтобы в Иркутске построили церковь или хотя бы часовню святого Зиновия Синичника.
И, наверное, было бы неплохо, если бы «Воробушкин день» стал днём защиты всех брошенных и обездоленных, где рядом бытуют и птицы, и животные, и люди.
Любое благодеяние надо начинать, конечно же, с себя, начинать с того, чтобы храм прежде всего был в душе у каждого из нас, чтобы мы чутко отзывались на любую боль страждущих, помогали слабым и беззащитным.
А это и есть ─ истинное Милосердие.
***
Дорогие иркутяне! Друзья!
Завтра мы будем отмечать «Воробушкин день». В семнадцатый раз! К нашему огорчению, пандемия коронавируса лишает нас возможности провести этот праздник ярко и красочно. Но никакая пандемия не в состоянии лишить нас возможности угостить завтра именинников-воробушков накрошенным белым хлебом, овсяными хлопьями, пшеном у себя на балконе, на подоконнике или во дворе.
Предвижу, что кое-кто подумает или даже скажет вслух: «Тут, понимаешь, люди мрут, как мухи, а ты, тётка, со своими воробьями!»
Не думаю, что таких «критиков» окажется много. Наша практическая работа показала, что иркутяне охотно участвуют в культурно-экологической акции «Покормите птиц!». Во дворах, парках и скверах, на пришкольных участках около гостеприимных «птичьих столовых» собираются воробьи, синички, снегири, поползни и другие «братья меньшие», поэтому и хочется верить, что в нашем городе птицы не будут погибать от голода в зимнюю стужу.
В этом году мы объявили конкурсы по трём номинациям: «Агитационная листовка», «Птичья столовая» и «Птичьи рассказы». Экологические и образовательные организации Иркутска приняли активное участие в этих конкурсах – достаточно сказать, что во Дворец детского творчества было представлено около трехсот листовок с призывом помочь зимующим птицам.
Январский «Воробушкин день», конечно, придумали особо добрые и богатые душой люди. Именно им мы адресуем искреннюю благодарность за преданность просветительской деятельности, за сохранение природного и культурного наследия Прибайкалья.
С праздником вас, дорогие иркутяне! Давайте действовать вместе!
Вера ШЛЁНОВА, председатель Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы
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