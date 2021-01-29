Есть праздник! Новый, «Воробушкин день»

О том, что в Сибири, у Байкала, в Иркутске, в последнюю субботу января празднуют какой-то удивительный «Воробушкин день», знают уже не только в России. В этом выпуске пресс-акции «Покормите птиц!» – рассказ о том, как «Воробушкин праздник» родился и впервые о себе заявил.

Доктор геол.-минерал. наук В.С. Зубков (слева), канд. философ. наук П.Л. Попов (справа) и канд. геогр. наук А.А. Серышев (на втором плане)

Председателю Комитета по управлению Свердловским округом г. Иркутска Воронцову Юрию Викторовичу

Летом 2002 года в г. Курске умер известный русский советский писатель Евгений Иванович Носов. В своём завещании он просил высечь на его надгробном камне два слова – «Покормите птиц». Об этом сообщили, прочитали и вскоре забыли даже в родном городе писателя.

Но не забыли в Иркутске, где началась культурно-экологическая акция «Покормите птиц!» памяти писателя Евгения Носова. Общественность Иркутска обратилась к жителям Курска с призывом поддержать акцию, которая вскоре стала общероссийской.

По инициативе иркутян президиум Центрального совета Всероссийского общества охраны природы принял специальное постановление о ежегодном проведении Всероссийской культурно-экологической акции «Покормите птиц!» и праздновании в её контексте двух культурно-экологических праздников – «Синичкиного дня» (12 ноября, в день памяти святого Зиновия – покровителя зимующих птиц) и «Дня зимующих птиц России» (15 января, в день рождения Евгения Носова и в память о его завещании).

Праздник «Синичкин день» сразу был принят всей Россией, так как уже имел исторические корни и традиции. Что касается «Дня зимующих птиц России», то хотя он и отмечается ежегодно в СМИ, но не празднуется по той причине, что не найдена форма его проведения именно как праздника.

А между тем общественное значение празднования этого дня трудно переоценить. Ведь по большому счёту помощь птицам – не столько цель, сколько средство: эффективное, простое и всем доступное. Средство для достижения главной цели – формирования нашей экологической культуры и постижения эстетических ценностей живой природы.

На призыв наладить производство отечественных или доставку недорогих импортных кормушек для птиц иркутские предприниматели отреагировали весьма своеобразно: вместо кормушек в продаже появились импортные рогатки для убийства птиц (в основном итальянские). Вот этот тревожный факт и подсказал форму проведения праздника «День зимующих птиц России».

По аналогии с давней культурной традицией устраивать книжные базары, где писатели стояли за прилавками и продавали свои книги с автографами, возникла мысль проводить в «День зимующих птиц России» праздничный карнавальный «Птичий базар», где бы школьники (в костюмах птиц) продавали сделанные ими на уроках труда птичьи кормушки вместе со взрослыми участниками «Птичьего базара» – деятелями науки и культуры. Это – основа праздника. Этой основе будут сопутствовать другие праздничные мероприятия культурно-экологического характера.

Обращаемся к Вам с призывом поддержать нашу инициативу и организовать первый такой праздник в Свердловском округе в субботу, 26 января, под названием «Воробушкин день» (так в Иркутске называется «День зимующих птиц») на безымянной площади Академгородка, которую впредь именовать Площадью Птица.

Мы же в свою очередь окажем Вам всемерную поддержку в этом важном мероприятии, которое в случае успешного проведения поможет заложить основы празднования этого дня по всей России.

А.К. Попов, первый секретарь Иркутского областного комитета Российского Союза Молодёжи; Е.В. Поликутина, председатель Иркутской областной федерации детских организаций; В.И. Черошников, художественный руководитель студии «Лира» Дома детского творчества № 2; И.В. Щербак, руководитель детского театра-студии «Бусинки»; В.З. Пьянков, доктор мед. наук, профессор; П.Л. Попов, канд. философ. наук (Институт географии СО РАН); В.П. Скиф, член Союза писателей России; С.И. Переносенко, фотохудожник; А.Г. Костовский, засл. художник России; В.С. Зубков, доктор геол.-минерал. наук (Институт геохимии СО РАН); А.А. Сосунов, автор и ведущий пресс-акции «Покормите птиц!»

Когда решался вопрос о месте проведения самого первого «Воробушкина праздника» – первого в России! – Валерий Зубков горячо отстаивал площадь Академгородка, на которой жители с некоторых пор начали прикармливать птиц и добродушно называли птичьей площадью, а не торговой, как это было принято. Валерий Степанович не только отстоял это место перед другими площадями, он, как и всегда, принял на себя немалый груз забот по организации и проведению двух первых праздников. Третий прошёл уже без него, без дяди Валеры…

Он умер – Валерий Степанович Зубков, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный ветеран Сибирского отделения Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Института геохимии СО РАН.

Но «Воробушкин праздник» теперь будет всегда – будет традиционным, будет общероссийским. И Площадь Птиц будет – первой в мире с таким высоким, светлым названием – в память о непреклонном учёном, бесстрашном правозащитнике и добром человеке.

Художник Анатолий Костовский и Таня Гудаева (автор крылатых слов “Покормим птиц – и наша совесть будет чиста”) надписывают всем желающим – а их немало! – экологические календари, подготовленные при их участии специально к празднику. На третьем плане – «Святой Зиновий в Иркутске» (подлинник).

Такие вот люди украшают наш мир! И – укрощают. Аня Бобылёва с мамой.

Купите кормушку! Покормите птиц! Две тысячи рублей, полученные ребятами за свои изделия, переданы Союзу охраны птиц России на издание журнала «Мир птиц».

Взыскательный художник редко бывает доволен. Режиссёр-постановщик праздника Ирина Щербак (справа) со своими ассистентами.

Чтобы в ребёнке не погиб Пушкин. Или Ахматова... Поэт Владимир Скиф играет с детьми в «поэзоигры».

После того как в Иркутске Анатолий Сосунов бросил клич о верности завету Евгения Ивановича Носова, мы словно от обморока или глубокого забытия очнулись: по всей России ежегодно проводится теперь культурно-экологическая акция «Покормите птиц!» и празднуется «Синичкин день» в память святого Зиновия – покровителя зимующих птиц.

И вот снова не где-то, а именно в Иркутске зародился «Воробушкин день» – праздник, который уже не первый год отмечается в последнюю субботу января в память о Евгении Ивановиче Носове, родившемся в январе.

Идея проводить «Воробушкин праздник» как карнавальный «птичий базар навыворот» – превосходна! Это настоящая художественно оправданная режиссёрская находка с большим потенциальным зарядом, и если наш праздник будет подхвачен в России, то именно в такой оригинальной форме. Я продавал вместе с ребятами кормушки, а заодно – свой новый сборник стихов, и в памяти всплывали картины и образы уже давно забытых писательских «книжных базаров» с маститыми писателями, поэтами, художниками в роли «продавцов». Такие «базары» были культурной приметой времени. Жаль только, что на нашем «птичьем базаре» вместе с ребятами за прилавками не стояли взрослые, как это было задумано. В этом я нахожу серьёзное режиссёрское упущение.

Замечательный художник Анатолий Костовский написал икону – иначе не назовёшь – «Святой Зиновий в Иркутске». Два раза в год – в «Синичкин день» и на «Воробушкин праздник» – она будет традиционно выноситься на площади для участия в торжествах. Как хочется верить, что в Иркутске будет и храм святого Зиновия, что всё-таки наступят такие благословенные дни!

Фото: Сергей ПЕРЕНОСЕНКО

Автор и ведущий пресс-акции «Покормите птиц!» Анатолий Сосунов.

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