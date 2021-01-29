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Есть праздник! Новый, «Воробушкин день»
Владимир СКИФ, член Союза писателей России   
29 Января 2021 г.
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О том, что в Сибири, у Байкала, в Иркутске, в последнюю субботу января празднуют какой-то удивительный «Воробушкин день», знают уже не только в России. В этом выпуске пресс-акции «Покормите птиц!» – рассказ о том, как «Воробушкин праздник» родился и впервые о себе заявил.

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Доктор геол.-минерал. наук В.С. Зубков (слева), канд. философ. наук П.Л. Попов (справа) и канд. геогр. наук А.А. Серышев (на втором плане)

Председателю Комитета по управлению Свердловским округом г. Иркутска Воронцову Юрию Викторовичу

Летом 2002 года в г. Курске умер известный русский советский писатель Евгений Иванович Носов. В своём завещании он просил высечь на его надгробном камне два слова – «Покормите птиц». Об этом сообщили, прочитали и вскоре забыли даже в родном городе писателя.

Но не забыли в Иркутске, где началась культурно-экологическая акция «Покормите птиц!» памяти писателя Евгения Носова. Общественность Иркутска обратилась к жителям Курска с призывом поддержать акцию, которая вскоре стала общероссийской.

По инициативе иркутян президиум Центрального совета Всероссийского общества охраны природы принял специальное постановление о ежегодном проведении Всероссийской культурно-экологической акции «Покормите птиц!» и праздновании в её контексте двух культурно-экологических праздников – «Синичкиного дня» (12 ноября, в день памяти святого Зиновия – покровителя зимующих птиц) и «Дня зимующих птиц России» (15 января, в день рождения Евгения Носова и в память о его завещании).

Праздник «Синичкин день» сразу был принят всей Россией, так как уже имел исторические корни и традиции. Что касается «Дня зимующих птиц России», то хотя он и отмечается ежегодно в СМИ, но не празднуется по той причине, что не найдена форма его проведения именно как праздника.

А между тем общественное значение празднования этого дня трудно переоценить. Ведь по большому счёту помощь птицам – не столько цель, сколько средство: эффективное, простое и всем доступное. Средство для достижения главной цели – формирования нашей экологической культуры и постижения эстетических ценностей живой природы.

На призыв наладить производство отечественных или доставку недорогих импортных кормушек для птиц иркутские предприниматели отреагировали весьма своеобразно: вместо кормушек в продаже появились импортные рогатки для убийства птиц (в основном итальянские). Вот этот тревожный факт и подсказал форму проведения праздника «День зимующих птиц России».

По аналогии с давней культурной традицией устраивать книжные базары, где писатели стояли за прилавками и продавали свои книги с автографами, возникла мысль проводить в «День зимующих птиц России» праздничный карнавальный «Птичий базар», где бы школьники (в костюмах птиц) продавали сделанные ими на уроках труда птичьи кормушки вместе со взрослыми участниками «Птичьего базара» – деятелями науки и культуры. Это – основа праздника. Этой основе будут сопутствовать другие праздничные мероприятия культурно-экологического характера.

Обращаемся к Вам с призывом поддержать нашу инициативу и организовать первый такой праздник в Свердловском округе в субботу, 26 января, под названием «Воробушкин день» (так в Иркутске называется «День зимующих птиц») на безымянной площади Академгородка, которую впредь именовать Площадью Птица.

Мы же в свою очередь окажем Вам всемерную поддержку в этом важном мероприятии, которое в случае успешного проведения поможет заложить основы празднования этого дня по всей России.

А.К. Попов, первый секретарь Иркутского областного комитета Российского Союза Молодёжи; Е.В. Поликутина, председатель Иркутской областной федерации детских организаций; В.И. Черошников, художественный руководитель студии «Лира» Дома детского творчества № 2; И.В. Щербак, руководитель детского театра-студии «Бусинки»; В.З. Пьянков, доктор мед. наук, профессор; П.Л. Попов, канд. философ. наук (Институт географии СО РАН); В.П. Скиф, член Союза писателей России; С.И. Переносенко, фотохудожник; А.Г. Костовский, засл. художник России; В.С. Зубков, доктор геол.-минерал. наук (Институт геохимии СО РАН); А.А. Сосунов, автор и ведущий пресс-акции «Покормите птиц!»

Когда решался вопрос о месте проведения самого первого «Воробушкина праздника» – первого в России! – Валерий Зубков горячо отстаивал площадь Академгородка, на которой жители с некоторых пор начали прикармливать птиц и добродушно называли птичьей площадью, а не торговой, как это было принято. Валерий Степанович не только отстоял это место перед другими площадями, он, как и всегда, принял на себя немалый груз забот по организации и проведению двух первых праздников. Третий прошёл уже без него, без дяди Валеры…

Он умер – Валерий Степанович Зубков, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный ветеран Сибирского отделения Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Института геохимии СО РАН.

Но «Воробушкин праздник» теперь будет всегда – будет традиционным, будет общероссийским. И Площадь Птиц будет – первой в мире с таким высоким, светлым названием – в память о непреклонном учёном, бесстрашном правозащитнике и добром человеке.

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Художник Анатолий Костовский и Таня Гудаева (автор крылатых слов “Покормим птиц – и наша совесть будет чиста”) надписывают всем желающим – а их немало! – экологические календари, подготовленные при их участии специально к празднику. На третьем плане – «Святой Зиновий в Иркутске» (подлинник).

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Такие вот люди украшают наш мир! И – укрощают. Аня Бобылёва с мамой.

Купите кормушку! Покормите птиц! Две тысячи рублей, полученные ребятами за свои изделия, переданы Союзу охраны птиц России на издание журнала «Мир птиц».

Купите кормушку! Покормите птиц! Две тысячи рублей, полученные ребятами за свои изделия, переданы Союзу охраны птиц России на издание журнала «Мир птиц».

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Взыскательный художник редко бывает доволен. Режиссёр-постановщик праздника Ирина Щербак (справа) со своими ассистентами.

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Чтобы в ребёнке не погиб Пушкин. Или Ахматова... Поэт Владимир Скиф играет с детьми в «поэзоигры».

После того как в Иркутске Анатолий Сосунов бросил клич о верности завету Евгения Ивановича Носова, мы словно от обморока или глубокого забытия очнулись: по всей России ежегодно проводится теперь культурно-экологическая акция «Покормите птиц!» и празднуется «Синичкин день» в память святого Зиновия – покровителя зимующих птиц.

И вот снова не где-то, а именно в Иркутске зародился «Воробушкин день» – праздник, который уже не первый год отмечается в последнюю субботу января в память о Евгении Ивановиче Носове, родившемся в январе.

Идея проводить «Воробушкин праздник» как карнавальный «птичий базар навыворот» – превосходна! Это настоящая художественно оправданная режиссёрская находка с большим потенциальным зарядом, и если наш праздник будет подхвачен в России, то именно в такой оригинальной форме. Я продавал вместе с ребятами кормушки, а заодно – свой новый сборник стихов, и в памяти всплывали картины и образы уже давно забытых писательских «книжных базаров» с маститыми писателями, поэтами, художниками в роли «продавцов». Такие «базары» были культурной приметой времени. Жаль только, что на нашем «птичьем базаре» вместе с ребятами за прилавками не стояли взрослые, как это было задумано. В этом я нахожу серьёзное режиссёрское упущение.

Замечательный художник Анатолий Костовский написал икону – иначе не назовёшь – «Святой Зиновий в Иркутске». Два раза в год – в «Синичкин день» и на «Воробушкин праздник» – она будет традиционно выноситься на площади для участия в торжествах. Как хочется верить, что в Иркутске будет и храм святого Зиновия, что всё-таки наступят такие благословенные дни!

Фото: Сергей ПЕРЕНОСЕНКО

Автор и ведущий пресс-акции «Покормите птиц!» Анатолий Сосунов.

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