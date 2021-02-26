Видеть прекрасное

В выставочном зале Музея сибирского искусства проходит выставка художественных полотен известного иркутского художника А. И. Шелтунова «Иркутск Александра Шелтунова. Живопись, акварель».

Александр Иванович Шелтунов (1951–2008) – известный иркутский художник. График, живописец, иллюстратор. Окончил Иркутское училище искусств в 1970 году. Учился у педагогов: Г. Е. Новиковой, Г. А. Курочкиной, Г. В. Анциферова, Г. Г. Леви. Член Союза художников с 1982 года. Лауреат премии им. И. Уткина (1978). Золотая медаль в номинации «Иностранный художник» на первом международном салоне в г. Нант, Франция (2001). Участник многочисленных выставок в России и за рубежом.

В начале двухтысячных Александр Иванович вдруг внезапно меняет технику письма: графику на живопись, где в основном превалирует городской пейзаж, так сказать поэзия старины: древние деревянные дома, храмы, коляски, дамы, кавалеры.

И вот вся эта красота представлена в выставочном зале иркутского Музея cибирского искусства. В этих картинах Шелтунов предстает как вполне сформировавшийся мастер.

Перед нами работы, великолепно организованные в отношении пластики цветовых пятен, адекватно передающие мысли и переживания художника. Мастер создает волшебный мерцающий и сияющий мир деревянной архитектуры города. Мир, уже в значительной степени превратившийся в легенду – любимую легенду иркутян старшего поколения, легенду об уходящем, драматическом и веселом, полном уверенности и надежд, исполненном творческой активности времени.

На протяжении более полувека велись споры о том, как сохранить старый, по преимуществу деревянный центр города, а между тем этот старый город постепенно исчезал под натиском индустриальных градостроительных технологий.

Остался лишь пленительный миф, легенда об исчезающем граде, и Александр Шелтунов является одним из ярких и талантливых творцов этого мифа. Работы художника теплые, светлые, радостные. Александр узнаваем и в акварели, и в живописи.

Вот что поведали нам о художнике его коллеги и друзья.

– С Александром у нас были очень теплые дружеские отношения, – вспоминает художник-искусствовед Татьяна Ларева. – Я была заведующей выставочным залом, а он выставлялся у нас, будучи свободным художником, членом Союза художников России. Вот эти моменты общения на выставках и были тем живым впечатлением об этом своеобразном художнике. Помнится, я писала тогда о Шелтунове книгу, и вот он узнаёт, что я не поместила в неё одну его работу. А фотограф-оформитель этой книги уже уезжал из Иркутска в Москву. Так вот Александр на своем велосипеде прямо на платформе догнал его и наказал обязательно включить эту работу. Такие вот, вроде незначительные, но живые моменты общения обычно больше всего и запоминаются. У Саши была мечта – написать тысячу видов Иркутска. К сожалению, он её до конца не реализовал. Хотя и был очень плодовитым – его работы можно видеть в интерьерах многих зданий. Но когда однажды после Парижа я увидела его выставку картин, меня это сразило наповал: такого эмоционального выхлопа редко у кого можно увидеть, разве только у великих художников, у Ван Гога например.

– Эмоции от выставки меня сейчас просто переполняют, – делится своим впечатлением поэт Владимир Скиф. – Александр Шелтунов – это удивительный талант, художник-загадка, потому что он творит великое чудо. Особенно меня потрясли акварели – техника по сырому. Посвятил этому даже своё стихотворение: «Холсты духовным смыслом наполняя».

Саша был, как бы это точнее сказать, предметным, что ли человеком. На его картинах можно было увидеть некоторые детали, которые с невероятной точностью передают всю реалистичность картины. Это хорошо, что он начал в своё время писать город, с такой вот точностью показывать нам все его детали. Теперь мы это можем видеть, удивляться пронзительностью его полотен и радоваться яркостью красок настолько, что не хочется от этих полотен даже отрываться.

Конечно, мы довольно тесно общались с ним по жизни. Он был человеком с юмором, всегда улыбался и был оптимистом. У него замечательная семья, его сыновья делают сейчас большое дело: этой вот выставкой, пропагандой творчества своего отца не дают угаснуть в памяти людей имени нашего талантливого художника-земляка.

К сказанному остается лишь добавить, что выставка полотен «Иркутск Александра Шелтунова. Живопись, акварель» – это бесценный дар к 360-летию нашего города.

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