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«Русский месяцеслов». Краткий обзор книги Анатолия Байбородина

Алена ШИПИЦЫНА   
19 Февраля 2021 г.
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В стужу январскую на Крещение хорошо в деревенской избе, где печка-матушка ласковая с тёплыми боками, где застолье щедрое, гости добрые. Где ребяткам малым сладости для радости, а тем, что постарше, дозволено обрядиться нечистью неведомой да зверьём сказочным и пойти колядовать-щедровать, благостей разных люду честному желать и получать от хозяев угодливых лакомства или рублики.

«Русский месяцеслов». Краткий обзор книги Анатолия Байбородина

Многих ещё греют воспоминая из детских лет, когда старшие давали наставления младшим о том, какие порядки необходимо соблюдать в работе, в быту, в общении с людьми. Вековые обычаи передавались от деда к отцу, от отца к сыну. Сызмальства каждая девушка знала, когда «птица гнезда не вьёт, а девица косу не плетёт». А, скажем, кто ещё помнит, когда на Руси было принято жениться, а когда ехать к тёще на блины?

Между тем наш земляк – Анатолий Григорьевич Байбородин долгие годы по крупицам собирал мудрость народную, обряды, обычаи. Будучи уроженцем забайкальского села, он тяготеет к исконно русскому, крестьянскому. Радеет за живое слово, за деревенский уклад, основанный на честном и справедливом. Взывает к памяти, а вместе с тем – к совести.

Православный календарь автор объединил с народными праздниками и Календарём хозяина. Разделил на времена года, каждому месяцу дал характеристику, сопроводив пословицами поговорками и приметами.

Февраль

«В Прибайкалье частые оттепели с капелью; проталины на солнцепёках. Февраль считается самым сухим месяцем в году (Сибирь, Север). Начинают петь большие синицы, степные рогатые жаворонки, красноухие сибирские овсянки. По речкам оживают птички-водолазы (оляпки или водяные воробьи). Гоголи, крохоли январь-февраль живут в ледяных торосах Байкала. На исходе февраля глухари пасутся на закрайках моховых болот, у мест скорых токовищ. Греются на опушках косачи (тетерева), куропатки. Начинается пора беличьих, лисьих свадеб. Чутко спят медведи, а у медведицы в конце февраля – медвежата».

***

Февраль силён метелью, а март капелью.

В феврале зима с весной встретятся впервой.

Февраль зиму выдувает, март ломает, апрель смывает.

Февраль переменчив: то январём потянет, то мартом проглянет.

Февраль – месяц лютый: спросит, как обутый.

Русская зима на праздники щедра. Листаю «Месяцеслов» и диву даюсь, как велико наше культурное наследие и как мало мы сохранили в быту.

Главные праздники февраля – День защитника Отечества и чуждый нам, но прижившийся День святого Валентина. Обращаемся к традициям и видим, что 14 февраля – Трифон.

«Святой мученик Трифон уже отроком был отмечен Божией Милостью». В жизни Трифон пас гусей. Но при этом обладал способностью исцелять болезни, изгонять бесов из людей.

«На Трифона деревенские девицы молились святому великомученику, чтобы даровал им женихов: февраль – время свадеб».

А 23 февраля – Прохор, Прошкин день. «До Прохора старуха охала: «Ох, студно!» Пришёл Прохор да Влас: «Никак, весна у нас».

Богатым красочным языком описывает автор для нас Подвижные праздники, связанные с Пасхой Христовой: Масленица, Великопостье, Вербное воскресенье, Пасха, Радоница, День Жён-Мироносиц, Преполовение, Вознесение, Троицкая родительская суббота, Троица, Семик, Русалии, Ярило, Кострома, Духов день.

Нынче уж и Масленка не за горами, благо, что под рукой «Русский месяцеслов», с ним не ошибёшься.

«А дни Масленой недели так величались:

– понедельник – Встреча;

– вторник – Заигрыши;

– среда – Лакомка;

– четверг – Широкий (Разгул, Перелом);

– пятница – Тёщины вечера;

– суббота – Заловкины посиделки;

– воскресенье – Прощёное воскресенье

– Лучше всего читать по дням. Целиком более 600 страниц сразу не осилишь и, тем более, не запомнишь, – говорит Анатолий Григорьевич. – Смотришь, какой сегодня день, вот и находи его, и читай, что в этот день положено.

– Где можно купить «Месяцеслов»?

– Он есть в сети магазинов «Продалитъ», но проще всего обратиться к автору в социальных сетях «Одноклассники» и «Фейсбук», в таком случае ваш экземпляр будет подписан лично автором.

«Русский месяцеслов» уже издавался в 1998 году, тираж около 5000 экземпляров очень быстро разошёлся по Прибайкалью и даже Алтаю немного досталось. Путешествуя по губернии, автор не раз встречал в библиотеках свою книгу, как он говорит, «зачитанную до дыр», но отмечает тот факт, что библиотекари, словно драгоценность, берегли её и следили, чтобы не похитили. И такое могло случиться запросто.

Венцом данной книги стал очерк «Русский обычай». На мой взгляд, очерк можно назвать откровением и покаянием автора: «Будучи составителем «Русского месяцеслова» и сочинителем сего очерка, я не воспевал языческие мотивы при описании народных обрядов, суеверных обычаев, суеверных примет и даже заговоров, всё сие введено в книгу и данный очерк лишь для достоверной картины народного мировоззрения и мировыражения. А коли и согрешил, заманчиво окрасив некий древний обряд русичей, то каюсь: Боже, милостив буди мне, грешному, ибо водопоклонение, огнепоклонение, травоволхование, гадание – богопротивно, от эллинского беснования».

И далее автор с самой беззаветной любовью, горьким отчаянием и неисцелимой болью отстаивает русского крестьянина, отрицая дикость и рабство, говоря о величии крестьянской цивилизации; приводит два взгляда на русское язычество; обращается к народному фольклору, называя устное народное творчество величайшим мировым искусством. Таким образом, Анатолий Григорьевич доверяет нам, читателям, самое сокровенное – свои думы, свои явные и потаённые чаяния и надежды. Он ищет корень всех бед и приходит к выводу: «Спасение русского народа, возрождение Святой Руси случится лишь тогда, когда народ не из традиции лишь, а по велению измученной души, жаждущей праведности, вернётся в лоно Русской православной церкви…».

Презентация книги А. Г. Байбородина «Русский месяцеслов» состоится 24 февраля 2021 года , в 16:00 в Доме литераторов (ул. Степана Разина, 40).

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