Прощание с Мастером

Очередное тяжелое известие пришло к нам – в воскресенье вечером остановилось сердце нашего товарища и коллеги, внештатного автора газеты, известного фотохудожника России Александра Князева. Он скончался в больнице, в которой был последние два дня после тяжелой болезни. Ему было 73 года…

Александр Дмитриевич родился в 1947 году. В 1974 году окончил отделение журналистики филфака Иркутского госуниверситета, но профессионально снимать начал гораздо раньше. Его первая авторская фотовыставка состоялась еще в 1972 году, когда он был студентом третьего курса, а ещё через год пришли первые призы с международных фотографических выставок.

Имя фотохудожника Александра Князева блистало не только в Иркутске и Москве, но и в Сеуле и Вене, Париже и Пекине, Братиславе и Петербурге. Он первый из сибирских фотографов экспонировал свои работы о Байкале во Дворце фестивалей в Каннах.

Александр Дмитриевич получал награды «Интерпресс-фото», World Press Foto и других международных конкурсов. Он – автор фотографических альбомов и книг: «Память Иркутска», «Ангара – дочь Байкала», «Иркутск», «Байкал. Времена года», «Завещанный город» и других. В разные годы работы фотохудожника Александра Князева получили титул лучших конкурсных публикаций года в «Советской культуре», «Огоньке», «Комсомольской правде», «Крестьянке», «Литературной газете». За 45 лет профессиональной деятельности состоялось более двадцати персональных выставок Александра Дмитриевича в России и за рубежом.

Он был настоящим мастером художественной фотографии. Таким и останется в наших сердцах, как и в десятках выпущенных им фотоальбомов и книг.

В нашей газете более трёх лет назад мы начали с ним реализацию одного из последних его крупных проектов – фотоочерки для будущей книги мемуаров «Сад моей памяти». Эту книгу Саша не просто написал, а сложил, вырастил и взлелеял из фотографий и своих воспоминаний о многих знаменитых людях. Получился цикл публикаций редко теперь применяемого жанра – фотоэссе, где кроме иркутян представлены десятки известных людей, имя которых на слуху любого культурного человека. Виктор Астафьев и Геннадий Сапронов, Булат Окуджава и Любовь Сухаревская, Далай-лама XIY и Юрий Ножиков, Александр Солженицын и Сергей Иоффе, Евгений Евтушенко и Виталий Венгер, Дин Рид и Вячеслав Кокорин, Саша Вьерни и Алексей Фатьянов – вот далеко не полный перечень героев Сашиной книги, с которыми по жизни так или иначе свела его судьба. Этот его труд ещё задолго до издания книги привлёк к себе внимание многих: и не только почитателей Сашиного таланта как фотохудожника, но и в новом его качестве – как автора мемуаров, талантливого мастера слова. Так что и этой книге после её издания не суждено было залежаться на полках.

А ещё Александр Дмитриевич с большим другом нашей газеты Сергеем Петровичем Костюковым и коллективом возрожденного им ОАО «Байкалкварцсамоцветы» совместно с кафедрой ювелирного дизайна и технологий ИрНИТУ, возглавляемой Раисой Моисеевной Лобацкой, создали настоящую фотолетопись удивительных ювелирных изделий из сибирских самоцветов и выпустили красочный фотоальбом «Кольцо Прометея» об истории ювелирного дела нашего края.

В 2016 году Александр Дмитриевич презентовал свою первую электронную фотокнигу. Тогда он говорил, что жизнь бумажной книги заканчивается, поскольку с неимоверной ценой на бумагу и полиграфические услуги в будущем заканчивается и жизнь самой полиграфии, и наступает пора электронного книгоиздания. «И мы должны, – говорил он, – к этой поре быть готовы уже сейчас… По моему глубокому убеждению, фотография живет ровно столько, сколько на неё смотрят человеческие глаза. Когда они отвернутся, жизнь фотографии закончится. Я бы не хотел, чтобы это случилось с моими работами, поэтому и пытаюсь превратить их в книги».

С уверенностью можно сказать, что работам фотохудожника Александра Князева не грозит забвение. Как и самому Александру Дмитриевичу в сердцах и памяти его друзей и почитателей его таланта.

Отпевание и прощание с А. Д. Князевым состоится 31 декабря в 16:00 в соборе Богоявления.

Коллективы газеты «Мои года», ОАО «Байкалкварцсамоцветы» и кафедры ювелирного дизайна и технологий ИрНИТУ выражают глубочайшее соболезнование родным и близким Александра Дмитриевича Князева.

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