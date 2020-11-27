Подвиг беспризорника

Загадочная история Александра Матросова, чье имя носит одна из улиц Иркутска.

Улица Александра Матросова расположилась в частном секторе Второго Иркутска в посёлке Боково рядом с улицами, названными в честь других героев Великой Отечественной войны – Николая Гастелло и Зои Космодемьянской. Весть о «подвиге Матросова» облетела огромную страну быстро: летом 1943 года, через несколько месяцев после его гибели, Александру Матросову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А через три года в далеком Иркутске появилась новая улица его имени.

Загадочная история Александра Матросова

Жизнь Александра Матросова была короткой, но весьма драматичной и запутанной. Ныне существует две версии биографии юноши. По официальной он родился в 1924 году в Екатеринославе (ныне Днепр), рано потерял отца и мать, стал беспризорником, воспитывался в Ульяновском детдоме, а перед войной попал в трудовую колонию в Уфе.

Этой версии придерживались долгое время, вплоть до начала 1970 годов. А в начале 1990-х в свет вышла книга башкирского писателя и журналиста Рауфа Насырова «Откуда ты родом, Матросов?», в которой он приводит доводы в пользу альтернативной биографии юного героя. Журналистское расследование привело Рауфа Насырова к весьма неожиданным выводам: по его словам, если следовать документальным следам, то Александр Матросов вполне мог быть башкиром по имени Шакирьян Юнусович Мухамедьянов.

В своей работе журналист ссылается в том числе на письма якобы односельчан Шакирьяна. Например, Григория Черникова, который рассказывал, что Шакирьян уехал из деревни Кунакбаево в 1934 году, потом вернулся и тогда же просил называть его Шуриком. В следующий раз Григорий якобы встретился с Шакирьяном в 1939 году в Уфе, когда сам беспризорничал.

Рауф Насыров побывал и Кунакбаево, где многие из жителей подтверждали, что Матросов – это Мухамедьянов. Даже нашлись родственники, которые утверждали, что Шакирьян рано потерял мать и ушёл из семьи отца уже после того, как тот женился во второй раз.

Встречался Рауф Насыров и с теми, кто якобы находился в трудовой колонии с Александром Матросовым. Они описывали его как довольно жёсткого парня и рассказывали, что «тех, кто по-русски не кумекал, ругал по-башкирски», и вряд ли прибыл он с украинской стороны. Матросов был правой рукой воспитателей, приводил обратно сбегавших воспитанников. Его дразнили «башкиром» и говорил он не чисто.

Впрочем, слова – это не документы, наговорить можно много, мало ли историй, когда в лучах славы героя хотят погреться все? Соответственно, журналист занялся поисками документального подтверждения «башкирского следа» в судьбе Александра Матросова. Документы автор собирал по крупицам. Например, рассказывает он, в архивах Уфимского музея Александра Матросова удалось найти ходатайство об уточнении места рождения героя, направленное из Киева. В нём указывалось, что по неофициальным данным юноша родился в Уфе.

Кроме того, Музей комсомольской славы имени Александра Матросова в Днепропетровске на запрос журналистов, которые просили указать конкретные данные о месте рождения героя, заводе, где работал его отец, и месте его убийства, о том, что стало с матерью и бабушкой мальчика и где ещё он мог воспитываться до Ульяновского детдома, поступил ответ: «На вопросы, поставленные в письме, к сожалению, ответить не можем, так как Днепропетровский архив такими данными не располагает». Центральный архив Министерства обороны СССР также сообщал, что «кроме данных, которые вам уже известны, другими данными ЦАМО не располагает». И так – почти везде.

До сих пор в пользу версии журналиста свидетельствуют лишь косвенные доказательства. Подлинных и бесспорных документов, которые бы могли подтвердить «башкирскую» историю Александра Матросова, так и нет. Тем не менее 22 февраля 1992 года в деревне Кунакбаево в Башкирии у обелиска, воздвигнутого в память погибшим воинам, была установлена мемориальная доска с надписью: «Шакирьяну Мухамедьянову-Матросову».

Впрочем, появлялись и другие версии: за право быть родиной героя боролись и Алтай, и Ульяновская область. Истинная судьба Александра так и остаётся загадкой.

Три дня в бою

Так или иначе, версии пересекаются в одном: перед войной юноша прошёл перипетии беспризорной жизни, а в армию был призван в возрасте 18 лет в 1942 году. Осенью 1942 года Александра Матросова направили в Краснохолмское военно-пехотное училище. На станции Платовка, куда передислоцировалось училище, он принимал присягу и вступил в комсомол. А в начале 1943 года его отправили в действующую армию на Калининский фронт, в часть он прибыл 12 февраля. Александр Матросов стал стрелком-автоматчиком второго отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени Сталина, в то время дислоцировавшегося в Калининской (ныне Псковской) области.

Уже через три дня 91-я бригада выступила от станции Земцы в направлении города Локня, а с 25 февраля начала вести бои за населённые пункты Чёрное и Брутово, а затем выполняла задачу занять деревню Чернушки.

«Здесь и совершил свой бессмертный подвиг красноармеец 2-го батальона 19-летний комсомолец Александр Матросов. 2-й батальон имел задачу наступать на деревню Чернушки и овладеть ею. Противник из дзота открыл сильный пулеметный огонь, не давая продвигаться нашей пехоте. Александр Матросов, получив приказ уничтожить укрепленную огневую точку противника, двинулся к ней по-пластунски и, израсходовав все патроны и гранаты, своим телом закрыл амбразуру дзота. Пулемет врага замолчал. Матросов погиб смертью героя, а пехота пошла вперед и овладела Чернушками», – рассказывал маршал СССР Андрей Ерёменко в книге «Годы возмездия. 1943–1945».

В мемуарах маршал указывает дату смерти Александра Матросова 23 февраля. Она встречалась в советской литературе регулярно. Позже станет известно, что дата неверная. В книге «Под грохот сотен батарей» Николая Хлебникова, выпущенной в 1974 году, она также упоминается. Невольно автор объяснит, почему «историю переписали».

«Наступление началось 23 февраля 1943 года, в день 25-летия Красной армии. Батальон капитана Афанасьева атаковал опорный пункт противника у деревни Чернушки, но был остановлен сильным огнем. Особенно мешал продвижению пехоты один пулеметный дзот. Быстро оценив обстановку, Александр Матросов, маскируясь в снегу, пополз к дзоту. Бросил гранату, другую, но противник продолжал вести огонь. Гранат больше не было. Юноша вскочил на ноги и, пробежав разделявшее его от дзота расстояние, телом закрыл пулеметную амбразуру. Огонь прекратился, пехотинцы поднялись в атаку и выбили врага из опорного пункта. «Когда мы подбежали к дзоту, – вспоминал командир полка П. Тарабеев, – Матросов был еще жив, но уже потерял сознание», – рассказывал Николай Хлебников.

Погиб Александр Матросов 27 февраля 1943 года, через три недели после своего 19-летия. Эта дата подтверждается именным списком безвозвратных потерь батальона. Звание Героя Советского Союза ему присвоят посмертно 19 июня 1943 года.

Миф и реальность «подвига Матросова»

Фамилия Матросова после гибели юного красноармейца стала нарицательной, а если где-то происходили подобные случаи, о них писали: «повторил «подвиг Матросова». Как ни печально, но 19-летний парень стал ещё одной личностью, которую эксплуатировала советская пропаганда. Спустя десятки лет появятся публичные споры вокруг личности юноши и его поступка, подвиг поставят под сомнение.

Многие эксперты сходятся во мнении, что дать статус подвига случившемуся, вероятно, было политическим шагом со стороны самого Иосифа Сталина – для того чтобы вдохновить красноармейцев. Вероятно, это произошло с подачи маршала Андрея Ерёменко. После выяснения подробностей гибели красноармейца он направил представление о присвоении рядовому Александру Матросову посмертно звания Героя Советского Союза. Ходатайство было удовлетворено, и радио по всему миру разнесло слова приказа № 269 народного комиссара обороны от 8 сентября 1943 года.

В боях у Чернушки участвовал и Валентин Мандрик, после войны проживавший в Саянске. Он служил фронтовым связистом-линейщиком. Воспоминания ветерана опубликуют в книге «И честь, и труд, и подвиг», изданной в Саянске в 2007 году.

«В том блиндаже, где была обустроена долговременная огневая точка и амбразуру которой закрыл собою 19-летний Александр Матросов, я развернул телефонный узел. Помню, был солнечный день. Я бежал по линии, чтобы устранить прорыв, а под ногами – тела погибших… Их было так много, что ступить было негде», – рассказывал Валентин Мандрик.

То, что Александр Матросов погиб, никто не оспаривает. Этому есть подтверждения из различных источников. Правда, тоже двоякие.

«Нам с фронтов привозили экспонаты. У нас хранится автомат Матросова, с которым он шёл в свой последний бой. И на нём просто накарябано его же товарищами, что он погиб смертью храбрых. И окровавленный комсомольский билет», – рассказывала учёный секретарь Центрального музея Вооружённых сил Елена Пахомова.

Впрочем, есть ещё один окровавленный билет, хранится он в Великих Луках, где был похоронен красноармеец. Под сомнение скептики ставят две вещи. Одни говорят, что подвиг был непреднамеренным, другие утверждают, что его физически невозможно было совершить. По альтернативной версии, которую озвучивает в фильме «Правда о подвиге» историк Борис Соколов, Александр Матросов хотел расстрелять немцев через вентиляционное отверстие дзота, взобравшись на крышу, но был убит и закрыл своим телом это отверстие. Немцам, чтобы находиться в дзоте, пришлось сбрасывать его тело с крыши дзота, упустив время на оборону.

Впрочем, и скептики соглашаются: смерть 19-летнего юноши подарила его боевым товарищам драгоценные секунды, благодаря которым противник был разбит.

«Подвиг остаётся подвигом, он просто другой. Люди честно жертвовали своей жизнью. За это мы должны быть им благодарны», – говорит Борис Соколов.

Память об Александре Матросове осталась не только в улицах и памятниках, но и в ставшем крылатом выражении «грудью на амбразуру».

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