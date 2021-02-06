Окно в вечность

5 февраля - сорок дней, как ушел из жизни известный фотохудожник Александр Князев.

Александр Князев родился в 1947 году в поселке Залари. В 1974 году окончил отделение журналистики филфака ИГУ. Его первая авторская выставка состоялась еще в студенчестве… Александр Князев – член Союза журналистов страны с 1974 года. С 1978 года работал как свободный фотохудожник, сотрудничая с рядом изданий Иркутска и Москвы. Его работы завоевали титул лучших конкурсных публикаций года в «Комсомольской правде», «Советской культуре», «Огоньке», «Крестьянке», «Литературной газете», «Советском фото». Ряд фоторабот тех лет получил медали крупнейших и престижных международный выставок: «Интерпрессфото», «Фотоспорт», World Press Photo. Александр Князев стал автором более 50 персональных фотовыставок, которые проходили в Иркутске, Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Шлезвиге, Линце, Сеуле, Вене, Каннах, Братиславе, Пекине, Нанкине. Он первый из сибирских фотографов экспонировал свои работы о Байкале во Дворце фестивалей в Каннах. Фотохудожник издал множество фотографических альбомов и книг: «Память Иркутска», «Ангара – дочь Байкала», «Иркутск», «Байкал. Времена года», «Завещанный город», «Планета Байкал»… Одна из его последних книг «Сад моей памяти» публиковалась главами в нашей газете.

«Александр Князев давно является одним из самых известных иркутских фотографов, а если добавить пафоса – одним из столпов культуры региона. Его работы радуют глаз, удивляют, а порой вызывают споры, но не оставляют сомнений в том, что это – произведения личности уникальной. Человека, упорным трудом и всей своей биографией заслужившего право на собственное слово в искусстве фотографии. Отдельное эстетическое удовольствие получаешь от личного общения с Александром Князевым. Ведь его взгляд на мир нетривиален, а интеллектуальный и культурный уровень вызывают глубокое уважение», – так вроде и совсем недавно начиналось интервью с Александром Дмитриевичем в одной из иркутских газет. Более чем полувека своей творческой биографии Саша посвятил сотрудничеству с газетой «Советская молодежь», поэтому сегодня мы в нашей рубрике ещё раз вспомним его через рассказ коллеги и друга Арнольда Харитонова, взглянем, может быть уже по новому на фотоработы мастера.

…Мы медленно вкатились на ледовую переправу. Ольхонские ворота… Вдруг Саша неосторожно тронул руль, и нас раза два развернуло вокруг своей оси. Это было не страшно – ни впереди, ни сзади автомобилей не было. Мы остановились. Вышли на лед. Лед был прозрачен, как стекло. Под ним тяжело перекатывалась вода, в которой мелькали темные тени. Рыбы, водоросли? Мы помолчали. Наконец Саша сказал: «Ученые спорят, сколько Байкалу миллионов лет – сорок или сорок пять. А мне так все равно. Ясно, что перед нами вечность. Он был до нас и будет после».

Вот уже сорок дней, как Саши нет. Байкал этого не заметил. Как не замечал множество уходов других людей, влюбленных в него. Что мы для вечности? А он для нас в жизни значит очень многое. Знаю, как много его было в судьбе фотохудожника Александра Князева. Его бегущая волна. Его распахнутые горизонты. Его летящие паруса. Его люди – мореходы, рыбаки, созидатели… Его восходы и закаты, его дали и глубины. Как много он открыл для меня в этом единственном в мире море-озере!

Я навсегда запомнил нашу с Сашей поездку в Северобайкальск в конце тяжелых для страны девяностых годов. В школе поселка Звездный мы погрузились в такую безвыходную тьму, что на обратном пути могли только молчать. Но потом добрались в село Байкальское, которое тогда как бы вернулось в те давние годы, когда оно носило знаковое для себя имя Горемыки. Да, село тогда вполне оправдывало это название, как, впрочем, и вся страна. Однако мы там познакомились с очень жизнерадостными людьми, которые пели нам местные частушки, очень остроумные и забавные. В Северобайкальск мы возвращались повеселевшие. Саша спросил: «Как думаешь, выживем?». «А куда мы денемся? – ответил я. – Брежневское процветание пережили – переживем и перестройку».

Саша и Байкал… Байкал и Саша… Два этих разновеликих организма как бы связаны во мне. Одно из самых увлекательных приключений в моей жизни произошли именно в таком сочетании. Следует сказать, что мы с Князевым в нем не были одиноки. Это была очень разнообразная мужская компания. Мы ушли от Листвянки на катере под названием «Изумруд» хорошим летним вечером. «Изумруд» был потрепанным байкальским катером, который в общем-то нуждался в текущем ремонте, на нем даже не было компАса (любой мужчина, который хоть раз ходил по серьезному водоему, поймет, почему я сделал ударение на букву А). Однако этот несложный прибор не казался нам необходимым, все-таки Байкал – не море… Оказалось, мы ошибались. Но об этом после…

Компания у нас была не только разнообразная, но и очень веселая. Первую ночь мы провели в бухте Песчаной. Прикончили почти весь запас спиртного… Кстати, он был невелик, времена были трезвые. Больше мы его пополнить не смогли – начиналась горбачевская компания борьбы за трезвость. В конце этого путешествия мы с Сашей нашли, что ситуация нам благоприятствовала – водку можно и дома пить, и даже комфортней, а на Байкале есть занятия интересней. Хотя бы просто наблюдать его уникальные пейзажи.

Я тогда глазами Саши открыл для себя многие незнакомые мне уголки на Байкале. Маленький аккуратный рыбацкий поселок Курбулик. Живописный Чивыркуйский залив с его загадочной Змеиной бухтой и мысом Святой Нос.

Кстати, с этим мысом связано пусть небольшое, но все-таки настоящее морское приключение. Дело в том, что мы должны были пересечь Байкал и в обусловленное число и время прибыть в Хужир. Там нас ожидала машина, на которой надо было вернуться в Иркутск. Отошли-то мы вовремя, но попали в такой туман, в котором не видно было даже носа нашего «Изумруда». Делать было нечего, сели играть в карты, в невинного «Подкидного дурака».

Но в нашей мужской компании неожиданно обнаружился паникер, который вспомнил про неработающий компас и стал бегать между нашей каютой и рубкой, призывая нас мобилизоваться и нести вахту, чтобы наблюдать за кильватерной струей, совершенно непонятно зачем. Однако панику он посеял. Кто-то из нас сказал: «Все, мужики, нам конец!» Думаю, не у одного меня по спине пробежал неприятный холодок. Но Саша спокойно сказал: «Да успокойтесь, мы же не в океане и даже не море. К какому-нибудь берегу выйдем и без компаса».

Вскоре туман рассеялся, и мы вышли прямо к пирсу Хужира.

…Над моим рабочим столом висит большая фотография работы фотохудожника Князева. На ней спокойный Байкал, который был до нас и будет после… Маленькая прибрежная волна лижет берег.

Окно в вечность… Куда сорок дней назад ушел мой друг Александр Князев…

5 февраля в 16:00 в отделе сибирского искусства Иркутского областного художественного музея по адресу: ул. Карла Маркса, 23, открывается выставка фотографий Александра Князева. Выставка будет доступна для посещения до 28 февраля 2021 года.

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