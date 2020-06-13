«Дорогое Мироздание!» (Философская сказка)

Глубокая философская сказка-притча психолога Юлии Рублевой о том, как мы сами относимся к своим мечтам.

– Дорогое Мироздание!

Пишет тебе Маша из Москвы. Я очень-очень хочу быть счастливой! Дай мне, пожалуйста, мужа любимого и любящего, и ребенка от него, мальчика, а я, так уж и быть, тогда не перейду на новую работу, где больше платят и удобнее ездить.

С уважением, Маша.

– Дорогая Маша!

Честно говоря, я даже почесало в затылке, когда увидело строчки про работу. Даже не знаю, что сказать. Ты вполне можешь переходить на новую работу, а я пока поищу для тебя мужа.

Удачи! Твое Мироздание.

– Уважаемое Мироздание!

Спасибо, что так быстро ответило! Но… бабушка моя говорила: кому много дается, с того много и спросится. Вдруг я буду иметь и то, и это, а за это ты мне отрежешь ногу, когда я буду переходить трамвайные пути? Нет уж, давай так: я перехожу на новую работу, имею мужа, но за это я готова вместе со своим любимым всю жизнь жить в съемной хрущевке. Как тебе такой расклад?

– Дорогая Машенька!

Хохотало, увидев про ногу. Смысл бабушкиной поговорки совсем другой: кому много дается способностей, талантов, знаний и умений, от того люди много и ждут. У тебя же заначено на двушку в Подмосковье, покупай на здоровье. Ногу оставь себе :)

– Дорогое Мироздание!

В принципе, я обрадовалась, прочтя про ногу. НО: у меня будет муж, ребенок, любовь, квартира и нога. То есть ноги. Что я тебе буду должна за это?

– Маша!

Уфф… Почему ты со мной разговариваешь, как с коллекторским агентством? Меня попросили – я делаю. Я тебе когда-нибудь говорило, что ты мне что-то будешь должна?

– Да! То есть нет. Просто не может быть, чтобы все было хорошо, понимаешь?? Я сегодня плакала всю ночь: отдала взнос за квартиру. Хорошая, окна на реку. Небось, муж будет урод. Скажи прямо. В принципе, я к этому готова.

– Дорогая Маша!

Муж, конечно, не Бред Питт, зато и в зеркало так часто не смотрится. На днях встретитесь. Да, отвечая на твой вопрос, – МОЖНО, чтобы все было хорошо. В принципе, мне всё равно, хорошо или плохо мне заказывают. Лишь бы человек точно знал, что хочет.

– Уважаемое Мироздание, а можно, чтобы ДОЛГО было хорошо… В принципе, если лет пять будет, я согласна, чтобы с потолка протекало…

– Машенька, я тебе отвечу честно. Долго хорошо может быть. Долго одинаково – нет. Все будет меняться, не меняется только мёртвое. И когда будет меняться, тебе покажется, что всё плохо. На время.

– Мироздание! Только не ногу!!! Пусть погуливает муж.

– Мария, кончай со мной торговаться. Как на армянском базаре, ей-богу! Я судьбой не заведую. Моё дело – предоставить человеку то, что он хочет. Единственная у меня к тебе просьба: когда ты будешь совсем счастлива, у тебя освободятся силы. Ты отлично шьешь. Займись лоскутным шитьем, твои одеяла украсят любой дом, и людям в радость.

– Дорогое моё!

Прыгала от радости. Конечно! Я сделаю всё, что ты скажешь. Я точно тебе ничего не буду должна? Мне предложили еще лучшую работу, а тот симпатичный парень из кафе назначил свидание. Ура!!! (Так не бывает, так не бывает!) Купила швейную машинку!

Целую тебя!

– Дорогая Маша!

Всё хорошо. МОЖНО делать всё, что хочешь, в рамках Заповедей и УК. И тебе ничего за это не будет. Наоборот. Если ты не будешь ныть, я только порадуюсь. С нытиками возни много. Так что удачи! Я откланяюсь пока. Тут заказ на однополых тройняшек, и опять торгуются, предлагают взамен здоровье. Ну зачем мне их здоровье?...

Твоё Мироздание.

– Мироздание, привет!

Как ты там? Дочку назвали Мирой, в твою честь. Сшила самое лучшее на свете лоскутное одеяло, заняла первое место на выставке, поступают заказы, думаю открыть своё дело. Я просыпаюсь утром, поют птицы… Иногда думаю – за что мне такое счастье?

Твоя Маша. От мужа привет!

– Маша, привет!

Смущенно признаюсь, я немного перепутало с сыном, которого ты заказывала… Но, гляжу, ты счастлива и так. Быть счастливым – это нормально. Воспринимай это не как захватывающий подарок, а как спокойный фон твоей жизни. А дух захватывает иногда от таких мелочей, которые каждому даются без всякой просьбы: не моё это дело заставлять птиц петь под твоим окном. Это по умолчанию полагается каждому, базовая комплектация. Твоё дело – их услышать и… все, дальше думай сама. Пиши, если что.

Твоё Мироздание.

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