Десантник, партизан, бронебойщик

Уроженец Иркутска Аркадий Сударев и его подвиг во имя Победы.

Уроженец Иркутска Аркадий Сударев прошел всю Великую Отечественную войну и героически погиб в начале Берлинской операции 1945 года в 20 лет. В последнем бою он лично убил 89 фашистов. Об Аркадии Судареве – новый материал «Телеинформа» в проекте «Улицы имени Победы».

Юность

Аркадий Сударев родился 25 декабря 1924 года в Иркутске, в семье военнослужащего 35-й Сибирской дивизии Виктора Ивановича и Марии Ефремовны. Аркадий Сударев учился в школе № 26. В 1934 году вместе с матерью он переехал в факторию Стрелка Чуни, а затем в поселок Ванавара Красноярского края – писал в книге «Золотые звезды иркутян» историк Илья Кузнецов.

В 1938 году семья переехала в село Карасук Алтайского края (ныне – райцентр в Новосибирской области). Виктор Иванович возглавил построенную в том же году сельскую метеорологическую станцию, которой руководил до 1954 года. Мария Ефремовна работала там старшим наблюдателем.

Сам Аркадий в Карасуке окончил с отличием среднюю школу. Он увлекался спортом, стрельбой, моделизмом, писал стихи. Перед уходом в армию посадил в селе тополиную аллею, за которой впоследствии ухаживали местные жители.

Когда началась война, Аркадию Судареву не было 17 лет. Поэтому все попытки уйти добровольно в армию оказались безуспешными. И только через год Карасукский райвоенкомат направил его в Омское зенитно-прожекторное училище. Вскоре Аркадий добился перевода в воздушно-десантные войска. Подготовку он прошел в учебной части под Москвой.

Десантник и партизан

В 1942 году он сражался на Воронежском фронте. Затем – на 1-м Украинском. Как рассказывается в сборнике очерков «Герои-сибиряки» Григория Андреева и Ивана Вакурова, в сентябре 1943 года он в составе подразделения десантников-парашютистов поднялся с одного из аэродромов, чтобы выполнить специальное задание в тылу врага – на территории оккупированной Украины.

«За линией фронта, в районе Белой Церкви, самолет был сбит. Судареву с товарищами удалось выброситься на парашюте. Район приземления фашисты оцепили. Десантники сражались до последнего патрона, но мало кто уцелел», – сообщается в книге «Герои-сибиряки».

В октябре 1943 года в семью Сударевых пришло извещение о том, что их сын «гвардии рядовой Сударев Аркадий Викторович, находясь на фронте, пропал без вести 24 сентября 1943 года». Но, как выяснилось позже, Аркадий был ранен в ногу и попал в плен.

Он и еще два сибиряка – Виктор Рубахин и Иван Найда – темной ночью, в дождь, обманув охрану, бежали. Они долго скитались по лесам, потом присоединились к партизанскому отряду Степана Дороша, действовавшего в районе Винницы. Сударев ходил в разведку, участвовал в диверсиях, внезапных ночных налетах на вражеские гарнизоны. В боях он снова был ранен.

В начале 1944 года партизанский отряд соединился с Советской армией. После непродолжительного отдыха всех бывших военнослужащих, в том числе и Сударева, направили в действующую армию.

Бронебойщик в танковой армии

На фронте Сударев продолжил службу в 70-й Проскуровской Краснознаменной ордена Суворова механизированной бригаде, в отделении противотанковых ружей. Оттуда он однажды написал родным:

«Добрый день, здравствуйте, дорогие мои! Получил сегодня сразу целую кучу писем: и от вас, и от товарищей. Вы пишете, что давно не получали от меня писем, но я писал почти регулярно и не знаю, почему вы их не получили. Но сейчас задержек никаких не будет, я в другой части, нисколько не связанной с той, в которой был под Москвой…

Вы пишете, что мне придется дойти до Берлина, а что ж, и дойдем! Зададим этим гадам перцу. Что касается меня, то я здорово зол на них. Ведь я почти месяц (я не писал вам этого) был у них в руках. Раненый, лежал за колючей проволокой в лагере Белой Церкви. Придя немного в себя, сразу же драпанул оттуда и долечивался уже в партизанском отряде, а сейчас снова в строю. И каждый раз перед боем такая злость – просто описать невозможно, за все то, что пережил и перенес,– зубами бы загрыз каждого фрица в отдельности. Вы, конечно, меня понимаете, да и газеты читаете. Много описано про издевательства. В общем, все в порядке, пишите почаще.

Остаюсь жив и здоров. Ваш сын Аркадий. 24 мая 1944 года».

Началась Львовско-Сандомирская операция. Тяжелые бои развернулись на плацдарме за Вислой. Под городом Тарнобжегом 2-й батальон отбивал яростные контратаки противника. Фашисты, контролируя единственное шоссе, решили обойти батальон с фланга и ударить с тыла. Шоссе обороняло отделение бронебойщиков, в составе которого был и рядовой Сударев. Около четырех часов длился кровопролитный бой с фашистскими танками, и ни один из них не прошел в тыл батальона.

За этот бой Аркадий Сударев 12 августа 1944 года был награжден медалью «За отвагу». В начале 1945 года он был назначен командиром отделения ПТР и за храбрость, проявленную в Ченстоховско-Радомской операции, был отмечен второй наградой – орденом Красной Звезды.

«Чем дальше шагал он на запад, тем больше закалялся его характер, росло уменье. Позади остались Висла, Варта, Одер. Все чаще стали приходить в далекое сибирское село Карасук красноармейские треугольники с бодрыми и короткими фразами: «Жив, здоров. Бьем фашистскую нечисть. Идем на Берлин», – говорится в книге «Герои-сибиряки».

В начале 1945 года Сударев был назначен командиром отделения бронебойщиков. Его наградили орденом Красной Звезды. 23 апреля 1945 года войска 1-го Украинского фронта прорвали вражескую оборону по реке Одер – последний рубеж гитлеровцев перед Берлином – и ворвались в фашистскую столицу.

Подвиг

Утром 24 апреля 1945 года начался бой за пригороды Берлина – Лихтендорф и Мариенфельд.

«70-я бригада заняла исходное положение для наступления. Но фашисты упредили советские войска и начали наступление первыми. В атаку шли отборные гитлеровские части, юнкерские училища и офицерские батальоны – отъявленные фашисты», – пишут в своем очерке Андреев и Вакуров.

Капитан Ткаченко приказал бронебойщикам уничтожить прежде всего вражеских фаустпатронщиков. О том, как был выполнен приказ, капитан Ткаченко на следующий день в письменном рапорте на имя командира бригады доносил:

«Ефрейтор Сударев, командуя отделением ПТР и будучи сам наводчиком ружья, лично уничтожил за один час боя 30 фаустпатронщиков противника. Гитлеровцы рвались вперед, пытаясь прорвать нашу оборону. Сударев с возгласом «За Родину» первым поднялся в атаку, дерзко действуя гранатами и отобранным у фрица автоматом, уничтожил 52 гитлеровца. Мужественный воин-герой бесстрашно сражался за Родину. Будучи тяжело раненным в голову, истекая кровью, продолжал вести бой и уничтожил еще семь гитлеровцев», – цитируется по архивным документам текст донесения в книге «3-я гвардейская танковая» под редакцией Александра Зварцева.

Сударева в тот же день на самолете отправили в госпиталь в польский город Жагань. Врачи делали все, чтобы спасти жизнь солдата. Но рана оказалась смертельной. 26 апреля 1945 года солдат скончался. Здесь, в Жагани, его и похоронили.

Родина высоко оценила подвиг Аркадия Викторовича Сударева. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В канун празднования 20-й годовщины со дня Победы мать солдата Мария Ефремовна побывала на могиле сына. Выступая перед жителями Жагани, она сказала: «Мой сын сдержал свое слово. Он дошел до Берлина. Я мать, мне очень тяжело говорить, но я горжусь своим сыном, тем, что он погиб за правое дело, за то, чтобы мы жили под мирным небом. Отдать свою жизнь за счастье народа, как это сделал мой Аркадий, – это тоже счастье».

Память

Именем Аркадия Сударева названа улица в Карасуке, который за это время превратился из села в небольшой город. В его центре на монументе славы у Вечного огня установлен бюст героя. Во дворе школы № 3 стоит памятник, посвященный героям-землякам Аркадию Судареву и Ивану Ландику. Местный поэт Иван Набатов посвятил Аркадию Судареву «Песню о герое», музыку на слова которой написал Петр Штраус.

2 июля 1947 года Аркадию Судареву присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Но и на первой его родине, в Иркутске, храброго бойца не забыли. К 30-летию Победы на здании иркутской школы № 26 установили мемориальную доску: «Здесь учился А. В. Сударев. Погиб в боях за Родину в Берлине». Мемориальная доска была изготовлена комсомольцами Восточно-Сибирского государственного проектного института и подарена школе.

Еще одно место, где увековечено имя Аркадия Сударева в Иркутске – это, конечно же, мемориальный комплекс «Иркутяне в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» авторства архитектора Владлена Федорина и художника Виталия Смагина. Его возвели тогда же, в 1975 году. Руководил строительством Николай Салацкий. На мемориальную стену были занесены имена всех иркутян – Героев Советского Союза. Всего их более 120 человек.

Кроме того, одну из улиц столицы Приангарья назвали в память героя. Речь о знакомом всем иркутянам переулке Сударева. Изначально он был частью улицы Троицкая, названной так в честь одноименного храма. Существовала она как минимум с 1768 года. После 1920 года эту улицу переименовали в честь 5-й Красной армии, что установила в Иркутске советскую власть.

Кстати, как раз там отец Аркадия Сударева Виктор Иванович воевал вместе с будущим маршалом Константином Рокоссовским. Об этом упоминается в книге «3-я гвардейская танковая». В 1919–1921 годах в состав 5-й Красной армии входила 35-я стрелковая дивизия, в которой служил Виктор Сударев в Иркутске. Константин Рокоссовский в 1920–1921 годах командовал 35-м кавалерийским полком этой дивизии.

Однако вернемся к улице 5-й Армии. Уже в 1921 году ее разделил деревянный стадион «Авангард». На его месте позднее появится каменный – «Труд». Отсеченный стадионом отрезок улицы 5-й Армии в 1930-х годах стал называться Клиническим переулком. В 1985 году – в год 40-летия Победы – его переименовали в честь Аркадия Сударева, установив там мемориальную доску с надписью «Улица названа в год празднования 40-летия Победы советского народа над фашистской Германией в честь уроженца города Иркутска, Героя Советского Союза Сударева Аркадия Викторовича 1924–1945».

Переулок Сударева одним концом упирается в стадион «Труд», другим – в территорию областной детской клинической больницы. Сейчас в переулке расположено 12 зданий. Это несколько жилых домов, кафедра физического воспитания ИГУ, анатомический корпус и общежитие ИГМУ, психоневрологический и наркологический диспансеры, по соседству – клиника неврозов, чаще упоминаемая в народе по своему адресу – Гагарина, 6. К слову, и сами диспансеры были созданы на базе нескольких отделений областной психиатрической больницы № 1. Произошло это, как сообщается на сайте ИОПНД, в 1985 году, тогда как первый корпус психбольницы, в котором по сей день располагается психоневрологический диспансер, работал по прямому назначению с 1964 года.

В конце переулка Сударева стоит бывший главный корпус Иркутского базового медицинского колледжа, построенный в 1860 году. Там он располагался с 1893 года. С 2014 года здание закрылось на капитальный ремонт. В 2017 году все корпуса медколледжа объединили, переведя в более новое и существенно большее здание на улице Сергеева.

Фото автора, с сайта Карасукского краеведческого музея и из открытых источников

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