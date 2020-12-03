У зимних тренировок свои особенности

Кардиолог рассказал, как оставаться в хорошей физической форме зимой.
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить хорошую физическую форму в холодное время года. По его словам, зимой не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день, норму можно сократить до 5-6 тысяч, так как во время прогулки по снегу калории сжигаются быстрее.
«Когда человек идет поснегу или погололеду, тонапряжение мышц увеличивается. Втакой ситуации можно сократить количество шагов до5–6 тысяч. Постепени энергозатрат имышечного напряжения это примерно сопоставимо с10 тысячами шагов вобычном режиме поасфальту или поземле»,— сказал кардиолог.Онтакже посоветовал делать упражнение сидя. Нужно максимально сильно оттягивать стопы насебя иотсебя, чтобы заставить работать мышечно-венозную помпу, передает издание «Вечерняя Москва».
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