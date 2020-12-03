У зимних тренировок свои особенности

Кардиолог рассказал, как оставаться в хорошей физической форме зимой.

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить хорошую физическую форму в холодное время года. По его словам, зимой не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день, норму можно сократить до 5-6 тысяч, так как во время прогулки по снегу калории сжигаются быстрее.

«Когда человек идет по снегу или по гололеду, то напряжение мышц увеличивается. В такой ситуации можно сократить количество шагов до 5–6 тысяч. По степени энергозатрат и мышечного напряжения это примерно сопоставимо с 10 тысячами шагов в обычном режиме по асфальту или по земле», — сказал кардиолог. Он также посоветовал делать упражнение сидя. Нужно максимально сильно оттягивать стопы на себя и от себя, чтобы заставить работать мышечно-венозную помпу, передает издание «Вечерняя Москва».

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По инф. argumenti.ru



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