Первое правило долгожителей

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Доктор Мясников назвал главное средство продления жизни без лекарств.
Нужно ходить пешком как можно чаще и использовать для этого любые возможности
Главный врач ГКБ № 71, врач и телеведущий Александр Мясников назвал регулярные физические нагрузки правилом номер один для продления жизни. Этим принципом можно успешно пользоваться и в том случае, если нет времени посещать спортзал, уверяет доктор.
— Первое правило — откажитесь от лифта, ходите пешком. Если живете на 22 этаже, то хотя бы поднимитесь на пятый, четвертый или третий этаж, а уже оттуда вызовите лифт. У некоторых уже к 20 годам проваливаются мышцы из-за недостатка активности. Надо постоянно ходить. Двигайтесь, находите нагрузку в повседневной жизни, — призвал врач.
Александр Мясников порекомендовал отказаться от закупки продуктов на неделю.
Во-первых, ежедневные походы в магазин — та же физическая активность. Во-вторых, если вы покупаете продукты в небольшом количестве, но часто, то едите свежее.
Специалист также посоветовал по возможности отказаться от транспорта и чаще ходить пешком (особенно, если речь идет о нескольких остановках), развивать гибкость и ограничивать калории.
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