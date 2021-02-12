Осанку улучшить никогда не поздно

Ортопед назвал упражнения для красивой осанки у взрослых.
Нарушение осанки у взрослых — это распространенная проблема, тесно связанная с образом жизни. Многие люди даже не замечают, что их тело сгорблено, а спина — чрезмерно выгнута, а это в итоге приводит к боли в шее или плечах. Правильная осанка не только улучшит здоровье, но и сформирует красивую походку.
Как сообщил KP.RU травматолог-ортопед Олег Сажников, основная причина нарушения осанки — слабость мышц спины и паравертебральных мышц, которые находятся рядом с позвоночником. У людей, которые много времени проводят в вынужденном статичном положении, например, при длительной работе за компьютером.
Исправить осанку помогут простые занятия.
Упражнения для укрепления включают в себя сведение лопаток вместе в течение 30 секунд за раз. Укрепить мышцы спины и выровнять осанку поможет простой трюк: когда вы сидите, положите свернутое полотенце себе на плечи. Это заставит вас сесть прямо, чтобы полотенце не упало. Еще один простой способ растянуть мышцы груди — заведите руки за спину, возьмитесь за оба локтя или предплечья и удерживайте позицию.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Бывалые «моржи» уверяют, что купание в холодной воде, температура которой далека от комфортной для тела, помогает им практически никогда не болеть вирусными инфекциями. Но совершить заплыв в ледяной воде могут только подготовленные люди. Но контрастный душ или обливания по утрам дома — под силу каждому. Так поможет ли закаливание сформировать сильный иммунитет, способный давать отпор любому агрессивному вирусу?
Сахарный диабет - заболевание, влияющее на работу разных систем организма. Поэтому людям с диагнозом «сахарный диабет» нужно внимательно следить за здоровьем, чтобы держать болезнь под контролем. Это позволит избежать осложнений диабета, например, диабетической ретинопатии.
Когда человек начинается задумываться о здоровом образе жизни, обычно он старается изменить и питание. И правильно делает. Можно заниматься спортом, соблюдать режим дня, своевременно посещать врачей, но если продолжать питаться чем попало, все это не даст нужного результата.
Боль в горле в холодное время года возникает часто. И не только из-за простуды. Можно спровоцировать осиплость, а то и полную потерю голоса, если перенапрячь голосовой аппарат. Например, часто страдают болельщики, накричавшись во время матча. А сейчас, когда многие работают удаленно, общение в зум-формате тоже вынуждает форсировать голос, и горло страдает. Одним словом, сейчас самое время поберечься. Как именно, на семинаре рассказали пульмонолог, член Российского респираторного общества Татьяна Неешпапа и тренер по публичным выступлениям, актер Федор Баландин.
Если вы ищете ответ на вопрос как лечить грыжу позвоночника, вероятно, вас интересует возможность терапии без операции. Наркоз, операционный стол, длительный восстановительный период – все это не радует и даже пугает. Однако не все так плохо. Например, клиника «Медицина 24/7» использует безоперационные методы лечения с хорошими результатами. У более 80% больных симптомы прошли или стали значительно слабее.
Почему одни люди болеют и даже сильно? А другие на морозе целый день — и хоть бы насморк подхватили! Об этом мы расспросили главного иммунолога-аллерголога Ростовской области, директора НИИ клинической иммунологии, Заслуженного врача России, профессора Людмилу Сизякину.
Каждый человек заинтересован не только в том, чтобы жить долго, но и в том, чтобы сохранить бодрость тела и духа, светлую голову и привлекательную внешность до глубокой старости. Достичь этого вполне возможно, только надо регулярно выполнять простые правила.
В последнее время медицинские работники стали активно рекомендовать употреблять витамин D или же продукты, в которых он присутствует. Доводилось слышать, что его выработке способствует солнечный свет. Однако в регионе, в котором я живу, очень много пасмурных дней и солнце — большая редкость. Как быть? И какая польза от этого витамина? Александр Светлин, Санкт-Петербург
Пандемия чрезвычайно разогнала спрос на телемедицину, под которой ВОЗ понимает любое «лечение на расстоянии». Подчас по-другому помощь не получить: многие больницы перепрофилировались под «ковидных» пациентов, а шастать в поликлинику из-за любой простуды стрёмно и непрактично. В США спрос на консультации врача по телефону или Интернету вырос за год аж в 60 раз, а в России, по оценкам, – в 1, 8 раза. Понятно, что удовлетворить такой рост сразу проблематично. Однако у телемедицины блестящее будущее, даже если коронавирус завтра исчезнет, как дым.
Тревогу, возникающую как временная реакция на повседневные стрессы, специалисты признают естественной. Иное дело патологическая тревога: она не исчезает даже тогда, когда ситуация, вызывающая стресс, уже разрешилась. К такой тревоге особенно предрасположены пожилые люди.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.