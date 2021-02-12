Осанку улучшить никогда не поздно

Ортопед назвал упражнения для красивой осанки у взрослых.

Нарушение осанки у взрослых — это распространенная проблема, тесно связанная с образом жизни. Многие люди даже не замечают, что их тело сгорблено, а спина — чрезмерно выгнута, а это в итоге приводит к боли в шее или плечах. Правильная осанка не только улучшит здоровье, но и сформирует красивую походку.

Как сообщил KP.RU травматолог-ортопед Олег Сажников, основная причина нарушения осанки — слабость мышц спины и паравертебральных мышц, которые находятся рядом с позвоночником. У людей, которые много времени проводят в вынужденном статичном положении, например, при длительной работе за компьютером.

Исправить осанку помогут простые занятия.

Упражнения для укрепления включают в себя сведение лопаток вместе в течение 30 секунд за раз. Укрепить мышцы спины и выровнять осанку поможет простой трюк: когда вы сидите, положите свернутое полотенце себе на плечи. Это заставит вас сесть прямо, чтобы полотенце не упало. Еще один простой способ растянуть мышцы груди — заведите руки за спину, возьмитесь за оба локтя или предплечья и удерживайте позицию.

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