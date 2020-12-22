Как узнать, в порядке ли сердце? Есть простой тест

Испанские ученые назвали простой способ самостоятельной проверки здоровья сердца.

Испанские ученые из Университетского госпиталя в Ла-Корунье рассказали о простом, доступном каждому человеку способе самостоятельной проверки здоровья сердца. Об этом сообщили журналисты.

Согласно последней информации, для того, чтобы проверить здоровье сердца, необходимо замерить время, которое требуется для подъема на четвертый этаж по лестнице. Врач Хесус Петейро отметил, что если для этого необходимо больше полутора минут, то здоровье вышеуказанной мышцы находится на низком уровне. Если же подъем занимает примерно полминуты, и человек не испытывает при этом недомогания, то сердце работает нормально.

Ученые, однако, обращают внимание, что данный метод не исключает обязательного регулярного прохождения специализированных обследований — он лишь может вовремя указать на проблемы с сердцем.

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По инф. argumenti.ru



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