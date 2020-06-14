Грядки грядками, но здоровая спина важнее

Известный врач и телеведущий Александр Мясников дал ряд советов дачникам о том, как избежать травм позвоночника, работая в саду и огороде.

Чтобы не повредить спину на даче, нужно двигаться правильно

В своей программе он заявил, что причина дискомфортных ощущений в позвоночнике у человека, который пропалывает грядки, заключается в том, что он просто неправильно стоит.

Главврач московской больницы рассказал, как обезопасить свой позвоночник во время сезонных работы на дачном участке. «Вы должны научиться и сидеть, и стоять, и нагибаться с ровной спиной», — сказал доктор Мясников.

Он пояснил, что «когда человек начинает сгибать или разгибать позвоночник, на некоторые позвонки в поясничном отделе оказывается мощное давление». «Он может просто хрустнуть. Это касается пожилых мужчин, а про женщин — вообще молчу. В этом причина всех ваших остеопорозов и компрессионных переломов», — добавил врач, напомнив о важности гимнастики — упражнений для пресса, отжимания.

Ранее врач заявлял, что для сильного иммунитета нужны регулярные физические нагрузки и правильное питание. Также Мясников высказывал мнение о том, что паника вокруг пандемии коронавируса накручена, «кому суждено умереть, тот умрет».

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По инф. rosbalt.ru