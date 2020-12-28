Глава Минэкономразвития объяснил, почему растут цены на продукты

Продукты в России подорожали из-за плохого урожая, ослабления рубля и роста мировых цен на продовольствие. Такие причины выделил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления в Совете Федерации РФ.

9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание, что цены на сахар, муку, подсолнечное масло и хлеб значительно выросли. Он отметил, что рост доходов россиян при этом не увеличился и поручил правительству проработать механизмы, которые остановят рост цен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что жалобы на рост цен от граждан стали поступать в связи с подготовкой к большой пресс-конференции Путина.

На следующий день премьер-министр Мишустин раскритиковал подчиненных. В частности, президент оказался недоволен главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, который проводит «эксперименты» с ценами на базовые продукты.

Глава государства заявил, что в правительстве знали о тенденции к росту цен еще осенью, но объясняли ее сезонностью и не принимали мер. Он дал сутки на то, чтобы разобраться с ростом цен на продукты. Было решено подготовить текст соглашения с поставщиками продуктов и ритейлерами о сдерживании роста цен, а розничную цену сахара установить в 45 рублей, масла — 110 рублей.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь», — возмутился глава государства докладом Решетникова (цитата по ТАСС).

Сейчас совместно с ритейлерами Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашение о введении экспортных пошлин по ряду товаров из основного ассортимента.

«Мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно, если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают», — пояснил Решетников.

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По инф. sobesednik.ru

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