Жутко: в Курске учительница умерла прямо на уроке

В Курске школьный учитель умерла во время урока на глазах учеников. (Учителя - тоже люди, и иногда случаются и такие вот ситуации. Смерть никогда не предупреждает, когда придет... прим. МГ.)

Как рассказали в мэрии города, в понедельник в школе № 53 во время урока внезапно скончалась учительница информатики.

Врачи «скорой» попытались ее спасти, но безуспешно.

Причину смерти установят эксперты, но предположительно, мог оторваться тромб. У женщины остался 12-летний ребенок. Ей было 40 лет.

Ужасная и грустная история... Особенно то, что все произошло на глазах у детей. Подождем подробностей про эту историю, если они появятся - расскажем нашим пожилым читателям. А вот еще из житейских историй:

По инф. rosbalt.ru

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