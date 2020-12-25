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Оперативник ФСБ погулял на свадьбе у одноклассницы. Её обвинили в госизмене
По инф. sobesednik.ru   
25 Декабря 2020 г.
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В Калининграде суд признал виновными в государственной измене Антонину Зимину и Константина Антонца. Они устроили свадьбу, на которую пришел сотрудник ФСБ Максим Денисенко. Он попал на фото и видео.

Визит сотрудника ФСБ на свадьбу обошелся жениху и невесте в 12 и 13 лет колонии

Следствие обвиняет жениха и невесту по двум эпизодам: во-первых, они якобы передали фото, должности и звание латвийской разведке, а, во-вторых, ей же они передали сведения об особой экономической зоне Калининграда, к которым Антонцев имел доступ во время работы в региональном министерстве экономики.

Мужу дали 12,5 года колонии строгого режима, а супруге 13 лет колонии общего режима. Также они должны выплатить штраф в 100 тысяч рублей каждый. Об этом ЦОС ФСБ сообщил ТАСС.

Материалы дела засекречены и никаких официальных публикацией на этот счет нет. Информацию об обвинении ранее приводил «КоммерсантЪ». Газета со ссылкой на Константина Зимина, отца Антонины Зиминой, писала, что обвинение «к концу процесса не настаивало на наказании за эпизод» с передачей сведений о Денисенко.

Защита отрицает вину супружеской пары и настаивает на том, что оперативник ФСБ Денисенко на свадьбе «был нетрезв и сам охотно рассказывал гостям о своей службе».

По инф. sobesednik.ru

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