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Пенсионер живет под дверями квартиры родственников. Как это возможно?!
По инф. rosbalt.ru   
31 Декабря 2020 г.
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Следственный комитет начал проверку информации СМИ пенсионере из Новосибирска, который живет в подъезде у порога квартиры своих родственников.

В Новосибирске пенсионер живет под дверями квартиры родственников. Как это возможно?!

По данным журналистов, пожилой мужчина живет в подъезде дома на улице Забалуева под дверью квартиры родственников. Он ест и спит на картоне и старых тряпках.

Пенсионет рассказал, что 70-х годах прошлого века получил трехкомнатную квартиру и жил с сестрой, а после ее смерти — с племянницей. Женщина выставила родного дядю за дверь и при поддержке мужа не пускает его обратно. Соседи переживают за старика и говорят, что ему нужна медицинская и социальная помощь.

Следователи собираются выяснить обстоятельства происходящего.

Увы, но зачастую люди относятся к пожилым родственникам так жестоко, как будто бы сами будут вечно молодыми. Унижают, оскорбляют и вообще всячески дают старикам почувствовать, что они не нужны, хотя должно все быть ровным счетом наоборот... Хочется верить, что следователи разберутся в этой истории и пенсионер все-таки обретет место в доме.

По инф. rosbalt.ru

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