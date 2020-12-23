Мальчику пригрозили разлукой с родителями после письма Путину

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Школьник пожаловался президенту России на ужасные условия, в которых пребывает его семья после массового уничтожения домов пожаром на Театральном спуске в 2017 году. Чиновники же, по словам матери мальчика Анны Антошиной, пригрозили отобрать у нее ребенка.
В письме Владимиру Путину Дима рассказал, что он и родители живут в одной комнате и там царит холод. Погорельцы пытаются обогреваться печкой, а «мама все время плачет, обращается во все инстанции и постоянно говорит, что пришла очередная отписка», хотя «дяди чиновники обещали помочь пострадавшим». 11-летний ростовчанин констатирует, что, несмотря на все обещания местных властей, люди более трех лет брошены в беде.
«Три года мы писали и в прокуратуру, и в администрацию города, и в правительство области. Бездействовали», — говорит и мать мальчика. Потом, когда юный представитель семьи обратился к Путину — «наконец-то реакция».
По словам женщины, такого ответа от чиновников никто даже не представлял: перед президентской пресс-конференцией к ним пришли из прокуратуры Кировского района — проверять жилищные условия. Инспекторы задали матери вопрос, где спит ребенок, нужны ли ему еда и одежда, сфотографировали печку.
Осмотрев комнату, проверяющий заявил: «Если вам так тяжело, мы можем забрать ребенка», и уточнил, что «на время». Мама говорит, что Дима это слышал и разрыдался. «Считаю ли я, что это угроза мне? Конечно», — приводит издание слова ростовчанки.
Семья добивается выдачи субсидии на квартиру, но этому мешает закон. Владельцы сгоревшего жилья не могут быть хозяевами другой недвижимости. Поскольку Анна Антошина «унаследовала после смерти мамы комнату в бывшей коммуналке», пара и ребенок и ютятся там втроем, страдая от безденежья и, соответственно, невозможности сделать ремонт: все сбережения Антошиных были вложены в сгоревшую квартиру.
21 августа 2017 года в столице Ростовской области в районе Театрального спуска вспыхнул сильнейший пожар. На его ликвидацию было затрачено больше суток. Один человек погиб, десять пострадали. Огонь повредил 89 квартир, а 108 индивидуальных жилых домов сгорели без остатка.
В погорельцах оказались более 690 человек. Власти Ростова-на-Дону в лице замглавы администрации Андрея Дикуна этим летом заявили, что хозяева квартир и домов из-за пожара уже потеряли свое право на недвижимость. Однако суд встал на сторону погорельцев — решение, «дающее законные основания выплатить компенсации», было принято в ноябре.
Сколько еще семей, подобно Антошиным, из-за пункта о другом жилье в собственности не могут получить субсидии, в статье не уточняется.
Школьник пожаловался президенту России на ужасные условия, в которых пребывает его семья после массового уничтожения домов пожаром на Театральном спуске в 2017 году. Чиновники же, по словам матери мальчика Анны Антошиной, пригрозили отобрать у нее ребенка.
Депутаты Госдумы 22 декабря в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о создании частных медицинских вытрезвителей. (Таким образом, решение уже принято окончательно. Так что все будет как в былые времена... прим. МГ.)
Культурный год приближается к своему завершению, но ему ещё есть, чем нас удивить. Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на приключения бравых «Мушкетёров», окунуться в детективные расследования «Эраста Фандорина» и проникнуться многогранным звучанием гитарной музыки.
Некоторые люди старшего возраста нуждаются в уходе, который не всегда может обеспечить им семья, или просто вообще остался человек один и ему необходимо, чтобы в помощь всегда был кто-нибудь рядом. Как выход в такой ситуации – оформить пожилого человека в пансионат для престарелых. Это краткий ответ на вопрос, для чего нужны пансионаты. А что такое пансионат для престарелых?
Популярный музыкант и продюсер Сергей Шнуров рассказал, сколько стоит его выступление на новогоднем корпоративе. По его словам, он не заметил снижение спроса на участие в праздничных мероприятиях из-за пандемии.
В магазин хоть не ходи – цены растут как на дрожжах и когда-то весомая тысяча рублей, на которую довольно много чего можно было купить, стала в своих возможностях гораздо меньше. Посмотрев в сумку после покупок на эту денежку можно даже расстроиться. С работой сейчас не у всех гладко: кто-то лишается своего места, кому-то урезают зарплату. В общем, жилось и так у нас нелегко, а стало еще сложнее. Нам, пенсионерам, проще в том плане, что есть госпособие. Хоть небольшое, но, согласитесь, стабильное. А вот за детей-внуков очень тревожно. Как их покачает на волнах этого кризиса? Скоро ли сможет государство восстановить экономику? Не разрушится ли она еще сильнее, ведь новый вид коронавирусной инфекции взял старт?
Новые санитарно-эпидемиологические требования к работе магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию, утверждены Роспотребнадзором. Они вступают в силу с 1 января следующего года и будут действовать шесть лет — до 1 января 2027 года.
Брат Никиты Михалкова, кинорежиссер Андрей Кончаловский первым поставил подпись под обращением к президенту. 21 декабря Sobesednik.ru опубликовал открытое письмо Владимиру Путину от инициативной группы в защиту оппозиционного политика Николая Платошкина.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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