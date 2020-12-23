Мальчику пригрозили разлукой с родителями после письма Путину

Школьник пожаловался президенту России на ужасные условия, в которых пребывает его семья после массового уничтожения домов пожаром на Театральном спуске в 2017 году. Чиновники же, по словам матери мальчика Анны Антошиной, пригрозили отобрать у нее ребенка.

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В письме Владимиру Путину Дима рассказал, что он и родители живут в одной комнате и там царит холод. Погорельцы пытаются обогреваться печкой, а «мама все время плачет, обращается во все инстанции и постоянно говорит, что пришла очередная отписка», хотя «дяди чиновники обещали помочь пострадавшим». 11-летний ростовчанин констатирует, что, несмотря на все обещания местных властей, люди более трех лет брошены в беде.

«Три года мы писали и в прокуратуру, и в администрацию города, и в правительство области. Бездействовали», — говорит и мать мальчика. Потом, когда юный представитель семьи обратился к Путину — «наконец-то реакция».

По словам женщины, такого ответа от чиновников никто даже не представлял: перед президентской пресс-конференцией к ним пришли из прокуратуры Кировского района — проверять жилищные условия. Инспекторы задали матери вопрос, где спит ребенок, нужны ли ему еда и одежда, сфотографировали печку.

Осмотрев комнату, проверяющий заявил: «Если вам так тяжело, мы можем забрать ребенка», и уточнил, что «на время». Мама говорит, что Дима это слышал и разрыдался. «Считаю ли я, что это угроза мне? Конечно», — приводит издание слова ростовчанки.

Семья добивается выдачи субсидии на квартиру, но этому мешает закон. Владельцы сгоревшего жилья не могут быть хозяевами другой недвижимости. Поскольку Анна Антошина «унаследовала после смерти мамы комнату в бывшей коммуналке», пара и ребенок и ютятся там втроем, страдая от безденежья и, соответственно, невозможности сделать ремонт: все сбережения Антошиных были вложены в сгоревшую квартиру.

21 августа 2017 года в столице Ростовской области в районе Театрального спуска вспыхнул сильнейший пожар. На его ликвидацию было затрачено больше суток. Один человек погиб, десять пострадали. Огонь повредил 89 квартир, а 108 индивидуальных жилых домов сгорели без остатка.

В погорельцах оказались более 690 человек. Власти Ростова-на-Дону в лице замглавы администрации Андрея Дикуна этим летом заявили, что хозяева квартир и домов из-за пожара уже потеряли свое право на недвижимость. Однако суд встал на сторону погорельцев — решение, «дающее законные основания выплатить компенсации», было принято в ноябре.

Сколько еще семей, подобно Антошиным, из-за пункта о другом жилье в собственности не могут получить субсидии, в статье не уточняется.

По инф. rosbalt.ru

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