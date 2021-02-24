За оскорбление ветеранов предлагают сажать на пять лет в тюрьму

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение пакет поправок, которые приравнивают клевету на ветеранов Великой Отечественной войны к реабилитации нацизма. В качестве максимального наказания эти поправки предусматривают до пяти лет лишения свободы и штрафов до пяти млн рублей. Напомним, что вся эта шумиха поднялась после инцидента с Алексеем Навальным, оскорбившем ветерана Игната Артеменко.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

«Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 млн штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, и мы им желаем доброго здоровья и долгих лет, но и оскорблять, осквернять память ушедших», — заявила Яровая в эфире «Первого канала».

По словам вице-спикера, сегодня «появились новые формы реабилитации нацизма – через прямое оскорбление ветеранов и осквернение памяти».

О новых поправках, предусматривающих уголовную ответственность за оскорбление ветеранов, стало известно 22 февраля.

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», — прокоментировала новые поправки Ирина Яровая.

20 февраля политика Алексея Навального приговорили к штрафу в 850 тыс. рублей — суд признал его виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Свою вину политик не признал и считает свое уголовное преследование политически мотивированным. В своем последнем слове он заявил, что один день этого суда стоит больше, чем помощь, которую ветеран Игнат Артеменко получил от государства за четыре года. Согласно справке, которую Навальный нашел в материалах дела, общая стоимость сертификатов на продукты для ветерана за это время составила 11 тыс. рублей. Семья ветерана осталась недовольна приговором.

Как относиться к такой инициативе властей? Нужно понимать, что такое предложение появилось не на пустом месте, а после скандала вокруг ветерана Игната Артеменко и оппозиционного политика Алексея Навального. А ведь по факту предложить такую меру наказания можно было уже очень давно, но что-то чиновники об этом не думали. Сотни ветеранов продолжают жить в очень скоромных условиях, становятся жертвами мошенников и преступников, обивают пороги судов - а как же они? О них думают власти?

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...