Бардак: 100-летний ветеран войны получила статус лишь по решению суда

Только исковое заявление прокуратуры в суд заставило органы соцзащиты присвоить 100-летней жительнице Черноморского района Крыма статус ветерана Великой Отечественной войны.
100-летняя бабушка в годы Великой Отечественной войны работала в колхозе имени Калинина Сакского района Крымской области. Но в ее личных документах, удостоверяющих личность, и архивной справке о трудовой деятельности сотрудники Минтруда РК нашли противоречия. Это стало формальным поводом для отказа выдачи удостоверения ветерана войны.
— Выступая в защиту прав труженицы тыла, прокурор Черноморского района направил в суд заявление об установлении факта работы женщины в период Великой Отечественной войны на благо Родины, — рассказали в пресс-службе прокуратуры РК. — И суд требования прокурора удовлетворил.
Сейчас права ветерана восстановлены — она получила удостоверение и выплаты, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Стоит отметить, что аналогичное дело рассматривается сейчас судом Севастополя. Чиновники заявили 90-летней Галине Тарасовой, что ее статус ветерана Великой Отечественной войны установить невозможно из-за претензий к архивным справкам. Правоту пенсионера в суде доказывает Следственный комитет.
От бездушного отношения к ветеранам войны порой просто хочется плакать. Это те люди, которых осталось всего ничего - около 60 тысяч - и которым мы обязаны мирным небом над головой, и чем мы их благодарим? Таким наплевательким отношением?... А ведь оно встречается буквально на каждом шагу. Касается это не только людей при должностях, но и обычных граждан, и даже родных людей! Не особо уважаем мы друг друга, это точно.
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