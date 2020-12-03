ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
2020-11-07-03-46-57
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Бардак: 100-летний ветеран войны получила статус лишь по решению суда
По инф. Российской газеты   
03 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Только исковое заявление прокуратуры в суд заставило органы соцзащиты присвоить 100-летней жительнице Черноморского района Крыма статус ветерана Великой Отечественной войны.

В Крыму 100-летний ветеран войны получила статус лишь по решению суда

100-летняя бабушка в годы Великой Отечественной войны работала в колхозе имени Калинина Сакского района Крымской области. Но в ее личных документах, удостоверяющих личность, и архивной справке о трудовой деятельности сотрудники Минтруда РК нашли противоречия. Это стало формальным поводом для отказа выдачи удостоверения ветерана войны.

— Выступая в защиту прав труженицы тыла, прокурор Черноморского района направил в суд заявление об установлении факта работы женщины в период Великой Отечественной войны на благо Родины, — рассказали в пресс-службе прокуратуры РК. — И суд требования прокурора удовлетворил.

Сейчас права ветерана восстановлены — она получила удостоверение и выплаты, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Стоит отметить, что аналогичное дело рассматривается сейчас судом Севастополя. Чиновники заявили 90-летней Галине Тарасовой, что ее статус ветерана Великой Отечественной войны установить невозможно из-за претензий к архивным справкам. Правоту пенсионера в суде доказывает Следственный комитет.

От бездушного отношения к ветеранам войны порой просто хочется плакать. Это те люди,  которых осталось всего ничего - около 60 тысяч -  и которым мы обязаны мирным небом над головой, и чем мы их благодарим? Таким наплевательким отношением?... А ведь оно встречается буквально на каждом шагу. Касается это не только людей при должностях, но и обычных граждан, и даже родных людей! Не особо уважаем мы друг друга, это точно.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 