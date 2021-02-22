Семья оскорбленного ветерана осталась недовольна приговором Навальному

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
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В семье ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, которого суд в Москве признал оклеветанным оппозиционным политиком Алексеем Навальным, заявили о недовольстве приговором. Как рассказала дочь пенсионера Елена, в последнем слове Навальный не удержался от того, чтобы не «поглумиться» над ее отцом.
Дело завели по жалобе юриста и блогера Ильи Ремесло после критических высказываний оппозиционера по поводу серии роликов в поддержку поправок в Конституцию. Одним из героев видео был Артеменко.
«Папа ожидал, что Навальный в своем последнем слове все-таки принесет ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло, — приводит слова женщины РИА „Новости“. — Напротив, он продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью, а также из его уст неоднократно звучала новая клевета, иначе никак не назовешь его бесконечные утверждения в нашей финансовой заинтересованности от процесса».
Таким образом, «удовлетворения исходом дела, конечно, нет», подытожила Елена Артеменко.
Суд накануне признал Навального виновным по делу о клевете на ее отца. Оппозиционеру назначили штраф в 850 тыс. руб. Навальный стал фигурантом дела за оскорбление участника ВОВ после появления комментариев к видео, в котором Игнат Артеменко в числе других общественников поддерживает поправки в Конституцию, включающие «обнуление» для президента Владимира Путина.
Однако в своих заявлениях Навальный не уточнял, о ком именно идет речь. Свою вину политик не признал и считает свое уголовное преследование политически мотивированным. В своем последнем слове он заявил, что один день этого суда стоит больше, чем помощь, которую ветеран Игнат Артеменко получил от государства за четыре года. Согласно справке, которую Навальный нашел в материалах дела, общая стоимость сертификатов на продукты для ветерана за это время составила 11 тыс. рублей.
Ранее, в начале февраля, столичный Симоновский суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.
Лидер оппозиции России заявляет, что пережил отравление боевым токсином «Новичок». По словам Навального, к покушению на него причастна ФСБ и лично Путин.
От редакции МГ: Без всякого сомнения, уважаемый ветеран Великой Отечественной войны, попавший в эту скандальную историю как жертва, обижен совершенно искренне - и заслуженному человеку стоит посочувствовать. И Алексею Навальному (если он хочет выглядеть в глазах людей достойно) - имело бы смысл принести публичные извинения, раз уж так вышло. Это вопрос морали и уважения к чувствам пожилого человека, по большому счету (другой вопрос, что вряд ли ему дадут это сделать, выступить на ТВ)... Но очевидно и другое: все судебные процессы с упоминанием Алексея Навального, по итогу будут использованы для создания ему образа не "революционера и мученика", а "уголовника и скандалиста". Идет большая борьба за умы и симпатии людей!
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В семье ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, которого суд в Москве признал оклеветанным оппозиционным политиком Алексеем Навальным, заявили о недовольстве приговором. Как рассказала дочь пенсионера Елена, в последнем слове Навальный не удержался от того, чтобы не «поглумиться» над ее отцом.
Сейчас мы все знакомы с такой популярной услугой, как грузоперевозки. А когда-то такого предложения не существовало. Бандероли и письма доставлялись в далекие населенные пункты пешком или на лошадях. И если такая транспортировка была осуществлена в течение нескольких недель или месяцев, считалось, что курьер отлично выполнил свою работу. Еще бы, дорога ведь не была безопасной, да и скорости практиковались не те.
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Посвящает в тонкости православия, делится своим жизненным опытом, фотомгновениями и радостью блогер Анна – бабушка и многодетная мама. Узнать о святом Николае Японском и о празднике Сретенье Господне, о святом мученике Трифоне и о церковном разводе, о мистической силе крестного знамения и о том, чего хочет Бог от настоящего мужчины можно из записей автора. Свою страничку она, к слову ведет на Яндекс Дзен. А канал называется «Дневник матушки».
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