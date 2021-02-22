Семья оскорбленного ветерана осталась недовольна приговором Навальному

В семье ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, которого суд в Москве признал оклеветанным оппозиционным политиком Алексеем Навальным, заявили о недовольстве приговором. Как рассказала дочь пенсионера Елена, в последнем слове Навальный не удержался от того, чтобы не «поглумиться» над ее отцом.

Дело завели по жалобе юриста и блогера Ильи Ремесло после критических высказываний оппозиционера по поводу серии роликов в поддержку поправок в Конституцию. Одним из героев видео был Артеменко.

«Папа ожидал, что Навальный в своем последнем слове все-таки принесет ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло, — приводит слова женщины РИА „Новости“. — Напротив, он продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью, а также из его уст неоднократно звучала новая клевета, иначе никак не назовешь его бесконечные утверждения в нашей финансовой заинтересованности от процесса».

Таким образом, «удовлетворения исходом дела, конечно, нет», подытожила Елена Артеменко.

Суд накануне признал Навального виновным по делу о клевете на ее отца. Оппозиционеру назначили штраф в 850 тыс. руб. Навальный стал фигурантом дела за оскорбление участника ВОВ после появления комментариев к видео, в котором Игнат Артеменко в числе других общественников поддерживает поправки в Конституцию, включающие «обнуление» для президента Владимира Путина.

Однако в своих заявлениях Навальный не уточнял, о ком именно идет речь. Свою вину политик не признал и считает свое уголовное преследование политически мотивированным. В своем последнем слове он заявил, что один день этого суда стоит больше, чем помощь, которую ветеран Игнат Артеменко получил от государства за четыре года. Согласно справке, которую Навальный нашел в материалах дела, общая стоимость сертификатов на продукты для ветерана за это время составила 11 тыс. рублей.

Ранее, в начале февраля, столичный Симоновский суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Лидер оппозиции России заявляет, что пережил отравление боевым токсином «Новичок». По словам Навального, к покушению на него причастна ФСБ и лично Путин.

От редакции МГ: Без всякого сомнения, уважаемый ветеран Великой Отечественной войны, попавший в эту скандальную историю как жертва, обижен совершенно искренне - и заслуженному человеку стоит посочувствовать. И Алексею Навальному (если он хочет выглядеть в глазах людей достойно) - имело бы смысл принести публичные извинения, раз уж так вышло. Это вопрос морали и уважения к чувствам пожилого человека, по большому счету (другой вопрос, что вряд ли ему дадут это сделать, выступить на ТВ)... Но очевидно и другое: все судебные процессы с упоминанием Алексея Навального, по итогу будут использованы для создания ему образа не "революционера и мученика", а "уголовника и скандалиста". Идет большая борьба за умы и симпатии людей!

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