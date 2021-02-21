Навального признали виновным в клевете на ветерана

Суд признал оппозиционера Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко и назначил ему штраф в размере 850 тыс. рублей.

Судья Вера Акимова зачитывая приговор, заявила, что «Навальный совершил клевету с помощью телекоммуникационной сети "Интернет"», опубликовав комментарий к видео с участием ветерана Игната Артеменко. По ее словам, политик критиковал героев ролика и называл их «голубчиками», «продажными холуями», «предателями» и «людьми без совести». При этом судья сочла, что Навальный осознавал, что совершает клевету. Вина подсудимого подтверждается показаниями ветерана, его внука, сиделки и терапевта, заявила Акимова.

20 февраля в Бабушкинском суде Москвы состоялись два подряд заседания по разным делам в отношении Алексея Навального. На одном заседании рассматривалась его жалоба на замену условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты, но снизил срок на полтора месяца.

Сразу после этого мировой суд продолжил рассматривать дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Дело завели по жалобе юриста и блогера Ильи Ремесло после критических высказываний оппозиционера по поводу серии роликов в поддержку поправок в Конституцию. Одним из героев видео был Артеменко.

Напомним, что поправки в Конституцию, проведенные через всенародное голосование прошлым летом — вызвали немало жарких споров. По мнению многих политиков и общественников, они открывают дорогу в России дальнейшему укреплению авторитарной власти. И, естественно, в ходе обсуждения этих поправок - политики не очень церемонились в выражениях, в полемике доставалось тем людям, кто публично поддержал скандальные изменения в Основной закон. Власть вполне традиционно привлекала для пропаганды этих идей известных людей - деятелей культуры, спортсменов, ветеранов. Все они осознанно или нет - но оказались заложниками большой политической игры.

Однако в своих заявлениях Навальный не уточнял, о ком именно идет речь. Свою вину политик не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным. В своем последнем слове он заявил, что один день этого суда стоит больше, чем помощь, которую ветеран Игнат Артеменко получил от государства за четыре года. Согласно справке, которую Навальный нашел в материалах дела, общая стоимость сертификатов на продукты для ветерана за это время составила 11 тыс. рублей.

Напомним, что фигура Алексея Навального с его историей об отравлении, разоблачениями и обвинениями в адрес властей России, арестом и осуждением - является сегодня наиболее острой темой в стране. Прокатилась волна несанкционированных митингов в его поддержку - которые закончились задержаниями сторонников. При этом, для многих (как сторонников, так и противников оппозиции) очевидно, что речь идет о серьезном политическом противостоянии. Ситуация обострена до предела: никто ни в России, ни на Западе не сделал больше для «навальнизации» массового сознания, чем власть с ее жесткими методами и топорной пропагандой, считает психолог Александр Асмолов.

По словам политика, власти использовали ветерана, чтобы скандальным процессом отвлечь внимание общество от вопросов о коррупции. Прокурор в ходе прений просила назначить Алексею Навальному наказание в виде штрафа 950 тыс. рублей.

От редакции МГ: Без всякого сомнения, уважаемый ветеран Великой Отечественной войны, попавший в эту скандальную историю как жертва, обижен совершенно искренне - и заслуженному человеку стоит посочувствовать. И Алексею Навальному (если он хочет выглядеть в глазах людей достойно) - имело бы смысл принести публичные извинения, раз уж так вышло. Это вопрос морали и уважения к чувствам пожилого человека, по большому счету (другой вопрос, что вряд ли ему дадут это сделать, выступить на ТВ)... Но очевидно и другое: все судебные процессы с упоминанием Алексея Навального, по итогу будут использованы для создания ему образа не "революционера и мученика", а "уголовника и скандалиста". Идет большая борьба за умы и симпатии людей!

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