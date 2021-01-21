Полицейский попытался отобрать квартиру у ветерана ВОВ. Это как вообще?!

В Крыму участкового подозревают в мошенничестве с квартирой ветерана Великой Отечественной войны.

По версии СК РФ, участковый отдела полиции № 3 в Массандре в начале прошлого года познакомился с одинокой 89-летней женщиной-ветераном. Полицейский навещал одинокую женщину, и, войдя к ней в доверие, решил присвоить ее квартиру.

В конце мая он подал в ялтинское подразделение Госкомрегистра фиктивный договор пожизненного содержания ветерана и другие нужные для передачи квартиры пожилой женщины ему документы. В итоге вартира на улице Карла Маркса перешла во владение участкового. Ущерб оценили на сумму не менее 7 млн рублей.

Подозреваемый задержан.

От бездушного отношения к ветеранам войны порой просто хочется плакать. Это те люди, которых осталось всего ничего - около 60 тысяч - и которым мы обязаны мирным небом над головой, и чем мы их благодарим? Таким наплевательким отношением? Мошенничеством? Причем от тех людей, которые должны, напротив, защищать - от служителей порядка! А ведь оно встречается буквально на каждом шагу. Касается это не только людей при должностях, но и обычных граждан, и даже родных людей! Не особо уважаем мы друг друга, это точно.

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По инф. rosbalt.ru

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