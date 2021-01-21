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Полицейский попытался отобрать квартиру у ветерана ВОВ. Это как вообще?!
По инф. rosbalt.ru   
21 Января 2021 г.
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В Крыму участкового подозревают в мошенничестве с квартирой ветерана Великой Отечественной войны.

Крымского полицейского подозревают в попытке отобрать квартиру у ветерана ВОВ

По версии СК РФ, участковый отдела полиции № 3 в Массандре в начале прошлого года познакомился с одинокой 89-летней женщиной-ветераном. Полицейский навещал одинокую женщину, и, войдя к ней в доверие, решил присвоить ее квартиру.

В конце мая он подал в ялтинское подразделение Госкомрегистра фиктивный договор пожизненного содержания ветерана и другие нужные для передачи квартиры пожилой женщины ему документы. В итоге вартира на улице Карла Маркса перешла во владение участкового. Ущерб оценили на сумму не менее 7 млн рублей.

Подозреваемый задержан.

От бездушного отношения к ветеранам войны порой просто хочется плакать. Это те люди,  которых осталось всего ничего - около 60 тысяч -  и которым мы обязаны мирным небом над головой, и чем мы их благодарим? Таким наплевательким отношением? Мошенничеством? Причем от тех людей, которые должны, напротив, защищать -  от служителей порядка! А ведь оно встречается буквально на каждом шагу. Касается это не только людей при должностях, но и обычных граждан, и даже родных людей! Не особо уважаем мы друг друга, это точно.

По инф. rosbalt.ru

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