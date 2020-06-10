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Возмутительно: 97-летней пенсионерке отказали в выплате на жилье
По инф. Российской газеты   
10 Июня 2020 г.
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В Новгородской области 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны отказали в выплате на жилье, потому что у пенсионерки якобы были неправильно оформлены документы. Теперь в этой истории разбираются следователи.

В Новгородской области 97-летней пенсионерке отказали в выплате на жилье

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новгородской области, пенсионерка живет в Валдайском районе. Два года назад она обратилась в муниципалитет с заявлением на включение ее в список получателей единовременной денежной выплаты на покупку жилья.

Год спустя учетное дело ветерана вернулось из областного министерства. Пожилой женщине отказали в связи с тем, что у нее якобы неправильно оформлены документы.

Сейчас следователи изъяли из министерства и муниципалитета все материалы, которые имеют отношение к данному делу. Чиновники, которые рассматривали материалы пенсионерки, допрошены.

При расследовании будут установлены все чиновники, из-за бездействия которых ветеран Великой Отечественной войны осталась без выплаты. «Следователи примут исчерпывающие законные меры для восстановления нарушенных прав ветерана», — заверили в региональном СК.

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