За год крымские музеи пополнились более чем на 20 тысяч экспонатов

В уходящем году коллекции крымских музеев увеличились на 17,5 тысячи экспонатов, информирует министерство культуры республики. Большая часть из них — предметы археологии, подарки, а также экспонаты, приобретённые музеями за бюджетные средства.

«Большую часть новых поступлений составляют предметы археологии, обнаруженные в ходе масштабных археологических работ, которые ведутся сейчас по всей территории Крыма, а также экспонаты, переданные в дар общественными организациями, гостями и жителями полуострова. Но мы стараемся приобретать культурные ценности и за счёт средств бюджета», — цитируют в министерстве внутренней политики, информации и связи региона министра культуры республики Арину Новосельскую.

Среди наиболее крупных новинок министр назвала, в частности, собрание медной посуды XVIII—XIX веков из 87 предметов, приобретённое для Крымского этнографического музея. Кроме того, в этом году в ведущих реставрационных центрах было восстановлено 93 предмета из собраний крымских музеев. Коллекции государственных музеев Крыма насчитывают сейчас около одного миллиона экспонатов.

Напомним, в суде Амстердама продолжается тяжба из-за коллекции «скифского золота». В 2013 году крупнейшие крымские музеи стали участниками международного выставочного проекта в Ландес-музее Бонна и музее Алларда Пирсона в Университете Амстердама.

На выставках «Крым — золотой остров в Чёрном море. Греки — скифы — готы» и «Крым. Золото и тайны Чёрного моря» было представлено 2111 археологических предметов эпохи античности и раннего Средневековья, найденных в результате многолетних археологических раскопок на территории полуострова.

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По инф. Парламентской газеты . Фото ethnocrimea.ru

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