Все ли отечественные вакцины хороши? И какую выбрать?

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В конце февраля в России была зарегистрирована третья по счету вакцина от коронавируса. Давайте обобщим – что известно обо всех трех и какую из них все-таки предпочесть.
«Спутник V»
Описание: первая в мире вакцина от коронавируса. Разработана Центром эпидемиологии имени Гамалеи. Вакцину колют уже больше 9 месяцев, произведено почти 20 млн доз, в том числе и на экспорт. В России «Спутником» укололись уже 4 млн человек. Действие: белок коронавируса доставляется с помощью вектора на двух аденовирусах, лишенных способности размножаться.
Периодичность: колется два раза с интервалом в 3 недели. Эффективность: 91,4%, от тяжелого течения болезни – 100%. Срок: заявлено, что иммунитет формируется на 2 года – это больше, чем у других российских аналогов. Переносимость: иногда повышается температура вплоть до 38–39 градусов, могут быть боли в мышцах и суставах, слабость. Все проходит за 1–2 дня. Реже – тошнота, снижение аппетита.
Противопоказания: в инструкции указан самый большой для антиковидных прививок список противопоказаний. Почти всем, у кого есть хронические болезни печени, почек, легких, сердца, крови, а также при иммунодефиците рекомендовано применение с осторожностью и только после консультации с врачом.
«ЭпиВакКорона»
Описание: наша вторая вакцина произведена новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора. Действие: полностью искусственная, пептидная вакцина, в которой, единственной из всех вакцин в РФ, отсутствуют элементы живых вирусов. Периодичность: две инъекции через две недели. Эффективность: 100%. Срок: иммунитет формируется на 1 год. Переносимость: явных нежелательных эффектов не выявлено, кроме боли в месте укола и повышения температуры до 38,5. Противопоказания: аллергия к компонентам вакцины, иммунодефицит, онкология, обострение хронических заболеваний.
«КовиВак»
Описание: самая молодая вакцина – зарегистрирована только 20 февраля 2021 года, создана в Центре им. Чумакова. Но примененный в ней научный метод широко и успешно действовал с прошлого века. Действие: в вакцине использован убитый коронавирус, который, попадая в организм человека, вызывает иммунный ответ. Периодичность: два раза через две недели. Эффективность: пониже, чем у конкурентов – 85%. Срок: будет объявлен после окончания испытаний. Переносимость: прививка переносится легче аналогов – отмечены только легкая боль в месте укола и в единичных случаях головная боль и повышение температуры. Противопоказания: показана самому широкому спектру пациентов, включая и не совсем здоровых людей. «КовиВак» разрешен даже хроникам, но не в стадии обострения. Иммунодефицит также не является препятствием.
Вердикт врача – Первым делом нужно сдать тест на антитела. Если они обнаружатся, то вакцинация откладывается минимум на год, так как в ней нет смысла, – прокомментировал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. – Если антител нет, нужно консультироваться с врачом перед выбором вакцины или хотя бы читать инструкцию, где прописаны все показания и противопоказания. Самая лайт-вакцина – векторовская, так как в ней нет нуклеиновых кислот, нет живого вируса, там чистые пептиды – белки.
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