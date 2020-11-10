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Вот слушаешь любимую музыку, и по коже мурашки. А откуда они?

По инф. rosbalt.ru   
10 Ноября 2020 г.
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Многие люди, когда слышат любимую песню, испытывают большое наслаждение, их переполняют радостные эмоции. При этом почти у каждого второго появляются «мурашки» во время прослушивания музыки.

Французские ученые выяснили, откуда берутся «мурашки» при прослушивании любимой музыки

Французских неврологов из Университета Франш-Конте заинтересовал данный феномен, и они решили исследовать его с помощью анализа мозга.

Так, сканированию подвергли мозг 18 человек, у которых регулярно проявлялись «мурашки» во время прослушивания любимых музыкальных композиций. Степень субъективной оценки удовольствия определялась с помощью вопросника.

Когда у добровольцев пробегали «мурашки», ученые фиксировали характерную электрическую активность в орбитофронтальной коре (область, участвующая в обработке эмоциональной информации), дополнительной моторной области (область среднего мозга, участвующая в управлении движением) и правой височной доле (область, участвующая в обработке звуков и восприятии музыки).

Все эти регионы мозга работают вместе, чтобы обрабатывать музыку, запускать системы вознаграждения мозга и высвобождать дофамин — «гормон хорошего настроения» и нейромедиатор. В сочетании с приятным предвкушением любимой части песни активность указанных зон мозга вызывает ощущение «мурашек». Такая реакция свидетельствует о сильной связи отдельных регионов головного мозга.

При возникновении «мурашек» от музыки низкочастотные электрические сигналы или усиливаются, или ослабевают в областях, задействованных в обработке музыки. Данные сигналы связываются с работой памяти и с положительной оценкой музыки в целом.

  • Еще о любопытных открытиях ученых - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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