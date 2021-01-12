Волгоградцы пожаловались на восьмичасовые очереди в поликлинику

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Жительница Волгограда рассказала, что около восьми часов простояла в очереди в поликлинику, чтобы продлить больничный.
Как рассказала волгоградка Наталья, она пришла в поликлинику № 11 около 9 часов утра, чтобы продлить больничный. И к этому моменту перед ней в очереди оказалось до 60 человек — пациентов принимал один врач. К обеду, когда горожане начали выражать возмущение, заведующая забрала из очереди около 15 человек, которым надо было только закрыть больничный.
Затем, по словам горожанки, терапевта сменила врач-лор, которую, как выяснилось, срочно вызвали из дома.
Пациентка, пришедшая к 9 утра, вышла из поликлиники около 17 часов вечера, и за ней еще остались в очереди около 20 человек. Больная ковидом женщина так устала и отчаялась, что по пути домой заплакала.
При этом, по словам волгоградки, в одной очереди стояли и больные коронавирусом, и люди с отрицательным тестом.
«Люди, которые уже переболели коронавирусом, шарахались от настоящих больных, орали, что боятся снова заразиться. Я такого насмотрелась, что уже трясусь, представляя, что мне снова предстоит все это пройти, когда приду выписываться», — пожаловалась Наталья.
Увы, но подобные истории разворачиваются постоянно во многих больницах России. Люди вынуждены идти туда, чтобы им, наконец, назначили лечение, потому что дождаться дома врача невозможно, а скорые едут по четыре дня. Вот и толкает такое отношение медиков людей на крайние меры...
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