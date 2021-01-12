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Волгоградцы пожаловались на восьмичасовые очереди в поликлинику
По инф. rosbalt.ru   
12 Января 2021 г.
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Жительница Волгограда рассказала, что около восьми часов простояла в очереди в поликлинику, чтобы продлить больничный.

«Переболевшие ковидом орали, что боятся снова заразиться»: волгоградцы жалуются на восьмичасовые очереди в поликлинику

Как рассказала волгоградка Наталья, она пришла в поликлинику № 11 около 9 часов утра, чтобы продлить больничный. И к этому моменту перед ней в очереди оказалось до 60 человек — пациентов принимал один врач. К обеду, когда горожане начали выражать возмущение, заведующая забрала из очереди около 15 человек, которым надо было только закрыть больничный.

Затем, по словам горожанки, терапевта сменила врач-лор, которую, как выяснилось, срочно вызвали из дома.

Пациентка, пришедшая к 9 утра, вышла из поликлиники около 17 часов вечера, и за ней еще остались в очереди около 20 человек. Больная ковидом женщина так устала и отчаялась, что по пути домой заплакала.

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При этом, по словам волгоградки, в одной очереди стояли и больные коронавирусом, и люди с отрицательным тестом.

«Люди, которые уже переболели коронавирусом, шарахались от настоящих больных, орали, что боятся снова заразиться. Я такого насмотрелась, что уже трясусь, представляя, что мне снова предстоит все это пройти, когда приду выписываться», — пожаловалась Наталья.

Увы, но подобные истории разворачиваются постоянно во многих больницах России. Люди вынуждены идти туда, чтобы им, наконец, назначили лечение, потому что дождаться дома врача невозможно, а скорые едут по четыре дня. Вот и толкает такое отношение медиков людей на крайние меры...

  • Еще о том, что происходит в здравоохранении во время пандемии - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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