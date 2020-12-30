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Обещают, что медпомощь в поликлиниках станет доступней и качественней
По инф. Российской газеты   
30 Декабря 2020 г.
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В 2021 году увеличится финансирование первичной медицинской помощи, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Медпомощь в поликлиниках станет доступней и качественней

«На медицинскую помощь в первичном звене будет направлено около 800 млрд рублей, что на 163 млрд больше, чем в 2020 году», — сказала она. Это важно, подчеркнула вице-премьер, потому что с 1 января стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предполагается, что та медицинская помощь, которую оказывает врач на приеме в поликлинике, фельдшер сельского медпункта, бригада скорой помощи или сотрудники приемного отделения больницы, должна стать качественнее и доступнее для граждан.

Также, по ее словам, в 2021 году увеличится финансирование оказываемой гражданам онкологической медпомощи. На эти цели выделяется более 284 миллиардов рублей, что на 5% больше, чем в 2020 году.

Деньги предусмотрены программой госгарантий оказания медицинской помощи, которая в ближайшее время будет утверждена правительством. Также в ней сохраняется возможность авансирования медицинской помощи в 1 квартале 2021 года.

Всего в рамках этой программы регионам только на оплату оказанной медпомощи будет направлено 2,3 трлн рублей, не считая средств нацпроектов, а также финансирования, выделенного на строительство и реконструкцию региональных медорганизаций.

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