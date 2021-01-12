Водителей предложили лишать прав за три грубых нарушения в год

Минюст и МВД планируют ужесточить наказания для автомобилистах в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). За три грубых нарушения ПДД в год водителей будут лишать прав на срок до полутора лет.

В министерстве рассказали, то водителя лишат прав, если он превышал скорость на 60 км/ч, выезжал на встречную полосу, проезжал на красный свет или совершал другие грубые нарушения. Список грубых нарушений будет приведен в новом КоАП.

МВД также предлагает ужесточить наказание для пьяных водителей, у которых есть пассажиры младше 16 лет. Таких граждан будут штрафовать на 50 тыс. рублей и лишать прав на срок до трех лет (сейчас за пьяную езду штрафуют на 30 тыс. рублей и могут лишить прав на два года).

Кроме того, Минюст хочет ужесточить ответственность для пьяных водителей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других подобных устройств. Инспектор не будет иметь права ограничиться предупреждением и для нарушителей не будет действовать скидка при оплате штрафа.

В июне 2019 года правительство опубликовало концепцию нового КоАП. Старый кодекс, который создавался 17 лет назад, эксперты посчитали устаревшим. Специально созданная рабочая группа разрабатывала новую версию документа два месяца по поручению Дмитрия Медведева. В нем 30 страниц, авторы предлагают, в числе прочего, разделить административные правонарушения на категории, отменить административную ответственность для бюджетных учреждений и наказывать работающих там должностных лиц.

До 1 марта 2020 года проект должен быть внесен в правительство, разработчиком является Минюст. Вступить в силу документ должен 1 января 2021 года.

Взять за наведение порядка на дорогах нужно было уже давным-давно, недаром ведь инспекторы ГИБДД с тревогой говорят, что существенно снизить число ДТП на дорогах пока не удается. Причин тут много - и подготовка водителей в автошколах, и качество дорожного покрытия (особенно, в глубинке), и культура самих водителей за рулем. Все эти пункты теперь наконец-то попали под контроль. Хочется верить, что они помогут снизить аварийность на дорогах, тем более, что все больше и больше россиян в условиях пандемии хотят сесть за руль.



А вот другие инициативы, которые предлагается внести в новый КоАП:



Polit.ru

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