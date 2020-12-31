Автошколы можно будет выбирать на основе данных о ДТП с участием их выпускников

Работу автошкол будут оценивать, исходя из информации об авариях, в которых виновны отучившиеся в этих школах водители.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления кабмина о «показателях результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих программы профессионального обучения», размещенный ГИБДД.

В документе говорится о том, что подразделения ГАИ будут обязаны публиковать ежеквартальный отчет о доле выпускников автошкол, сдавших экзамены с первой попытки или не сдавших вообще. Кроме того, в нем необходимо будет указывать число погибших и пострадавших в дорожных происшествиях по вине отучившихся в этих школах и получивших права водителей. Уточняется, что речь идет о водителях со стажем менее двух лет.

Сейчас эти данные также публикуются в открытом доступе, однако нерегулярно.

Предположительно, обнародованная информация будет использоваться для внеплановых проверок водительских школ. По мнению главы Ассоциации автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александра Сальникова, нововведение поможет будущим водителям при подборе автошкол, а школы с хорошими показателями смогут использовать публикуемые данные в рекламе.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева между тем отметила, что выявить связь между причиной ДТП и качеством подготовки в автошколе крайне проблематично, поскольку значительная доля нарушений на дорогах, таких как превышение скорости, совершается сознательно и не связана с уровнем и качеством подготовки водителя.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что с 1 апреля следующего года на практических экзаменах на водительские права помимо экзаменатора разрешат присутствовать членам общественных объединений и силовикам.

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По инф. sobesednik.ru

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