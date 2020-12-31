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Чиновников будут штрафовать за хамство в Интернете
По инф. Парламентской газеты   
31 Декабря 2020 г.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 150 тысяч рублей чиновникам за оскорбление граждан при живом общении, в СМИ и Интернете. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Чиновников будут штрафовать за хамство

Закон разработали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

  • Ранее в КоАП была ответственность только за оскорбление с использованием ненормативной лексики. Законом вводятся штрафы за любые высказывания в унизительной или оскорбляющей общественную нравственность форме, в том числе через СМИ и Интернет.

Штраф для граждан за это увеличится с действующих 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — с 500 до 700 тысяч рублей. Государственным или муниципальным служащим грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей с дисквалификацией до 1 года, за повторное — от 100 до 150 тысяч с дисквалификацией до 2 лет.

Также закон вводит штрафы за клевету. За это юрлицам придётся заплатить от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, с хамством нужно бороться, от кого бы оно не исходило. «Но если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, им больше дано, с них больше спрос. Но нам надо принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления привели к минимуму», — сказал он на пленарном заседании 16 декабря.

Спикер подчеркнул, что оскорбления, клевета недопустимы, это плохой пример подрастающему поколению, поэтому бороться с ним нужно начинать с себя.

Чиновников, не стесняющихся в выражениях в отношении обычных граждан, не так уж и мало. И, конечно, таких ответственных лиц нужно было как-то законодательно приструнить. Работа на высокой должности не означает автоматически, что можно вести себя с людьми как угодно. И если у человека нет внутренней культуры общения, он не ведает, что творит, или, что ещё страшнее, наоборот понимает, конечно, должны быть тогда какие-то внешние ограничители. Нахамил – будь добр, ответь.

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По инф. pnp.ru

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