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Россияне массово захотели научиться водить
По инф. Российской газеты   
09 Сентября 2020 г.
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В России вырос спрос на обучение вождению. Этому поспособствовал режим самоизоляции.

Россияне захотели научиться водить из-за самоизоляции

Эксперты «Авито Услуг» выяснили, что спрос на обучение в автошколах и уроки вождения с инструкторами увеличился сразу в 3,7 раза.

Больше всего научиться водить хотят жители Тюмени (+986% к количеству запросов), Барнаула (+723%), Ростова-на-Дону (+552%), Москвы (+477%) и Казани (+420%).

Аналитики также приводят стоимость (за год упала на 16%) занятий в автошколах. В среднем по стране прайс составляет 13 тысяч рублей. В крупных городах России цены примерно такие же.

Помимо этого, некоторые обладатели водительских прав желают улучшить свои навыки. Услуги персональных автоинструкторов стоят около 500-600 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге — 1000 рублей.

«По данным „Авито“, около десятой части россиян, у которых раньше не было автомобиля, задумались о его покупке, 3% планировали отказаться от личного автомобиля, но передумали, а почти 60% автовладельцев теперь стараются чаще пользоваться автомобилем для поездок в целях безопасности», — прокомментировал управляющий директор «Авито Услуги» Артём Кумпель.

Уметь управлять автомобилем - важный навык, и приобрести его можно в любом возрасте, даже если вам уже за 50 или 60. Главное на дороге - это внимательность и аккуратность, а все остальное приложится!

А вот заголовки для наших читателей, которые уже научились рулить:

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