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В Москве камеры стали штрафовать водителей за непристегнутые ремни и телефоны

По инф. polit.ru   
17 Декабря 2020 г.
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Московская ГИБДД начала применять видеокамеры, чтобы рассылать водителям штрафы за непристегнутый ремень и разговор по телефону без hands free. С начала декабря за эти нарушения уже выписано более 2 тыс. постановлений.

В Москве с помощью камер начали штрафовать за непристегнутый ремень и телефон за рулем

Госавтоинспекция вынесла 2,3 тыс. постановлений за езду с непристегнутым ремнем безопасности (12.6 КоАП) и около 100 — за разговоры по телефону за рулем (12.36.1 КоАП).

Штраф за непристегнутый ремень — 1 тыс. рублей, за использование телефона за рулем — 1,5 тыс. рублей.

Камеры, которые фиксируют эти нарушения, установили в Москве в ноябре. Сейчас их восемь — на ТТК, Садовом кольце, Северо-Восточной хорде, проспекте Вернадского, Мичуринском проспекте и Звенигородском шоссе.

Такие камеры делают до 25 снимков в секунду и нейросеть выявляет, находятся ли руки на руле и пристегнут ли ремень безопасности.

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Polit.ru

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