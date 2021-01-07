ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Внуки любят пиццу и мороженое? Лучше дайте им яблоко!

По инф. rosbalt.ru   
07 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Принцип «Не все то золото, что блестит» относится и к еде. Иногда привлекательные по вкусовым качествам блюда и продукты являются медленным ядом для организма. Предупреждение об этом содержится в статье немецкоязычного журнала GQ.

Эксперты рассказали, как пицца и мороженое сокращают жизнь

В материале приводится фактически исчерпывающий список сокращающих жизнь продуктов. Чаще всего негативное влияние такого рода оказывают те, которые прошли высокую переработку, заявляют ученые.

Они советуют избегать сладких бутилированных напитков. В первую очередь речь идет о газировке, но опасность исходит и от продукции, в которую добавлены подсластители. Состав таких напитков полностью или почти полностью химический, то есть пользы для здоровья никакой, а вред явный.

  • Выпечка, шоколад и конфеты тоже представляют угрозу тем, кто хочет жить долго. В наше время за красивыми упаковками, в которых скрываются сладости, находятся в основном ультрапереработанные «сахарные бомбы», говорится в статье.

Эксперты также учат правильно выбирать мороженое. От сделанного из сухого молока лучше отказаться, иначе организм угодит в ту же ловушку, расставленную ультрапереработанными продуктами.

О вреде фастфуда говорится постоянно, во многих сетях «быстрого питания» представлены бургеры. К сожалению, пишут журналисты, это блюдо в худшую сторону — из-за подвергшихся интенсивной переработке ингредиентов, отличается от приготовленного дома или в заведении, кормящем клиентов органической едой.

Переработанное мясо тоже может сократить срок жизни. В данной категории эксперты забраковали ветчину, бекон, сосиски и колбасу.

Купленные в магазине готовые блюда вроде пиццы, которые можно подавать к столу сразу после разогрева в микроволновке — так называемые телевизионные ужины тоже не блещут натуральностью состава. Кроме «телеужинов» вред наносят и замороженные полуфабрикаты, отмечают авторы материала.

  • Еще полезные советы (и о правильном питании в том числе) - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 