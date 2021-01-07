Внуки любят пиццу и мороженое? Лучше дайте им яблоко!

Принцип «Не все то золото, что блестит» относится и к еде. Иногда привлекательные по вкусовым качествам блюда и продукты являются медленным ядом для организма. Предупреждение об этом содержится в статье немецкоязычного журнала GQ.

В материале приводится фактически исчерпывающий список сокращающих жизнь продуктов. Чаще всего негативное влияние такого рода оказывают те, которые прошли высокую переработку, заявляют ученые.

Они советуют избегать сладких бутилированных напитков. В первую очередь речь идет о газировке, но опасность исходит и от продукции, в которую добавлены подсластители. Состав таких напитков полностью или почти полностью химический, то есть пользы для здоровья никакой, а вред явный.

Выпечка, шоколад и конфеты тоже представляют угрозу тем, кто хочет жить долго. В наше время за красивыми упаковками, в которых скрываются сладости, находятся в основном ультрапереработанные «сахарные бомбы», говорится в статье.

Эксперты также учат правильно выбирать мороженое. От сделанного из сухого молока лучше отказаться, иначе организм угодит в ту же ловушку, расставленную ультрапереработанными продуктами.

О вреде фастфуда говорится постоянно, во многих сетях «быстрого питания» представлены бургеры. К сожалению, пишут журналисты, это блюдо в худшую сторону — из-за подвергшихся интенсивной переработке ингредиентов, отличается от приготовленного дома или в заведении, кормящем клиентов органической едой.

Переработанное мясо тоже может сократить срок жизни. В данной категории эксперты забраковали ветчину, бекон, сосиски и колбасу.

Купленные в магазине готовые блюда вроде пиццы, которые можно подавать к столу сразу после разогрева в микроволновке — так называемые телевизионные ужины тоже не блещут натуральностью состава. Кроме «телеужинов» вред наносят и замороженные полуфабрикаты, отмечают авторы материала.

Еще полезные советы (и о правильном питании в том числе) - по ссылке.

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По инф. rosbalt.ru

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